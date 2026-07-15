Sony Tunda Peluncuran Fight Stick PS5 FlexStrike Tanpa Batas Waktu

JawaPos.com - Sony resmi menunda peluncuran FlexStrike, fight stick nirkabel pertama besutan PlayStation, tanpa menetapkan jadwal rilis baru. Perangkat yang semula dijadwalkan meluncur pada 6 Agustus 2026, bertepatan dengan perilisan MARVEL Tōkon: Fighting Souls, kini harus mundur akibat kendala produksi.

Informasi tersebut disampaikan melalui pembaruan di PlayStation Blog. Sony menjelaskan bahwa penundaan terjadi karena adanya "penundaan produksi yang tidak terduga".

Perusahaan juga memastikan para pelanggan yang telah melakukan pra-pemesanan akan memperoleh informasi lanjutan dari masing-masing toko tempat mereka membeli produk tersebut. Sementara itu, pembeli yang memesan langsung melalui PlayStation dapat mengecek status pesanannya melalui situs resmi.

FlexStrike dipasarkan dengan harga USD 199,99 atau Rp 3,6 juta dan dijual bersama sebuah tas selempang. Program pra-pemesanan untuk paket tersebut telah dibuka sejak 12 Juni 2026.

"Kami sedang berupaya memastikan kami memberikan pengalaman terbaik kepada para pemain kami dengan FlexStrike, jadi kami meluangkan waktu ekstra untuk menyempurnakan produk ini," demikian bunyi pembaruan dari Sony.PENUNDAAN PELUNCURAN

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"Kami mohon maaf atas keterlambatan ini dan berharap dapat menghadirkan pengalaman FlexStrike kepada komunitas saat diluncurkan,” imbuhnya.

Dirancang untuk PS5 dan PC, FlexStrike menyasar para pemain game fighting yang aktif mengikuti turnamen maupun bermain di luar rumah. Fight stick ini mengusung tata letak tombol yang dibuat sedikit miring dengan permukaan stick yang datar, serta tetap menghadirkan touchpad khas kontroler PlayStation di bagian atas tombol aksi.

Sony juga membekali FlexStrike dengan gerbang pembatas (restrictor gate) yang dapat diganti sesuai preferensi pengguna, sehingga bentuk pergerakan stick bisa disesuaikan. Untuk konektivitas, perangkat ini mendukung teknologi nirkabel melalui adaptor USB PlayStation Link maupun sambungan USB-C berkabel dengan latensi rendah.

Perangkat ini pertama kali diperkenalkan pada Juni 2025 dengan nama Project Defiant sebagai fight stick nirkabel pertama buatan PlayStation. Setahun kemudian, Sony akhirnya mengumumkan nama resmi, membuka masa pra-pemesanan, sekaligus menetapkan jadwal peluncuran. Namun kini, perusahaan memilih menunda perilisannya tanpa memberikan kepastian kapan FlexStrike akan tersedia di pasaran.