Bocoran iPhone 18 Pro: Kapasitas Baterai Versi AS dan Tiongkok Ternyata Berbeda

JawaPos.com - iPhone 18 Pro terus menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir. Setelah sebelumnya beredar foto unit dummy dalam empat pilihan warna, termasuk varian merah tua yang baru, perangkat ini juga disebut-sebut bakal membawa teknologi kamera dengan bukaan lensa (aperture) yang dapat diatur secara fleksibel.

Seperti dilansir dari Gizmochina, bocoran terbaru dari leaker asal Tiongkok, Digital Chat Station (DCS), mengungkap informasi tambahan mengenai calon ponsel flagship Apple tersebut.

Sejumlah laporan sebelumnya menyebutkan bahwa iPhone 18 Pro akan ditenagai chip A20 Pro yang diproduksi menggunakan teknologi fabrikasi 2 nanometer. Selain itu, Apple dikabarkan tengah menguji sejumlah peningkatan di sektor kamera, mulai dari sistem aperture variabel hingga sensor gambar yang lebih canggih.

Sumber lain juga mengungkap bahwa Apple kemungkinan masih mempertahankan konfigurasi tiga kamera belakang beresolusi 48MP. Namun, peningkatan terbesar diperkirakan akan difokuskan pada kamera utama. Menariknya, Apple disebut sedang mempertimbangkan untuk menyerap sebagian kenaikan biaya komponen kamera agar tidak sepenuhnya dibebankan kepada konsumen.

Informasi terbaru dari DCS kini menyoroti kapasitas baterai. Menurutnya, prototipe iPhone 18 Pro untuk pasar Tiongkok menggunakan baterai berkapasitas sekitar 4.056mAh, sementara versi yang ditujukan untuk pasar Amerika Serikat disebut memiliki kapasitas lebih besar, yakni sekitar 4.288mAh.

Jika seluruh peningkatan tersebut benar-benar terwujud, iPhone 18 Pro akan menawarkan lompatan spesifikasi yang cukup signifikan dibanding generasi sebelumnya. DCS menilai kombinasi pembaruan tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi dan mendorong harga jual perangkat. Meski begitu, masih menjadi tanda tanya apakah Apple akan mempertahankan harga agar tetap kompetitif, terutama di Tiongkok yang semakin dikuasai oleh produsen smartphone lokal.

Dari sisi desain, iPhone 18 Pro diperkirakan tidak akan mengalami perubahan besar. Apple disebut tengah menyiapkan inovasi yang lebih revolusioner untuk iPhone edisi perayaan 20 tahun yang dijadwalkan meluncur pada 2027.