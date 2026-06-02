iPhone Lipat Apple Disebut Punya Pendingin Ruang Uap, Meluncur September 2026

JawaPos.com - iPhone lipat pertama Apple yang disebut-sebut akan bernama iPhone Ultra dikabarkan akan hadir dengan sistem pendinginan ruang uap (vapor chamber/VC) dan tetap meluncur pada September 2026 meski menghadapi berbagai kendala produksi.

Seperti dilansir dari Macrumors, informasi tersebut disampaikan oleh pembocor terpercaya Fixed Focus Digital melalui unggahan di Weibo.

Menurutnya, tahap manufaktur pra-perakitan iPhone lipat saat ini tengah menghadapi tekanan, sementara peningkatan kapasitas produksi awal berjalan lebih sulit dari yang diperkirakan.

Meski demikian, jadwal peluncuran yang direncanakan pada September disebut masih tetap dipertahankan.

Sumber tersebut juga mengungkap bahwa iPhone Ultra akan menggunakan teknologi pendinginan ruang uap dengan performa termal yang disebut “cukup mengesankan”. Apple diklaim mengerahkan kemampuan rekayasa termalnya secara maksimal untuk perangkat tersebut.

Ini menjadi kali pertama muncul laporan yang menyebut penggunaan sistem pendinginan ruang uap pada iPhone Ultra.

Informasi tersebut dinilai penting mengingat perangkat ini diperkirakan harus mengorbankan sejumlah fitur demi mempertahankan desain ultra-tipisnya.

Sejumlah rumor menyebut iPhone Ultra kemungkinan tidak akan dibekali setidaknya lima fitur yang ada pada iPhone 17 Pro, yakni Face ID, kamera telefoto, MagSafe, Action Button, dan slot kartu SIM fisik.

Pengurangan fitur tersebut diyakini berkaitan dengan ketebalan perangkat yang hanya sekitar 4,5 mm saat dibuka.