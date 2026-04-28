Galaxy S26 Series Worth the Upgrade: Banyak Fitur yang Bikin Pengalaman Sehari-hari Lebih Seamless

Galaxy S26 Series menghadirkan Nightography dengan lensa aperture f/1.4 dan lensa telefoto f/2.9 yang mampu menangkap hingga 47% lebih banyak cahaya untuk menghasilkan foto dan video malam hari yang lebih tetap natural di kondisi low light. (Istimewa).
JawaPos.com – Di era di mana hampir semua momen direkam dan dibagikan secara instan, pengguna kini dihadapkan pada satu realita dimana tidak semua ponsel mampu mengikuti kebutuhan tersebut dengan mulus.
Hasil foto malam yang sering gelap atau penuh noise, video yang goyang saat direkam sambil bergerak, hingga proses berbagi file yang ribet antar perangkat berbeda masih menjadi hambatan yang sering ditemui dalam keseharian. Di sisi lain, kebutuhan akan perangkat yang bisa mendukung produktivitas sekaligus kreativitas tanpa bergantung pada banyak aplikasi tambahan juga semakin meningkat.
Untuk itu, Samsung menghadirkan Galaxy S26 Series sebagai ponsel AI yang dirancang untuk memberikan pengalaman yang lebih intuitif, seamless, dan relevan dengan gaya hidup modern. Melalui kombinasi inovasi kamera, AI, performa, dan konektivitas, Galaxy S26 Series menghadirkan berbagai fitur yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga memberikan manfaat nyata yang langsung terasa dalam penggunaan sehari-hari.
“Hari ini, pengguna tidak lagi hanya mencari ponsel dengan spesifikasi tinggi, tetapi perangkat yang benar-benar bisa mengikuti ritme hidup mereka. Galaxy S26 Series kami rancang untuk menjawab kebutuhan tersebut. Mulai dari membuat konten, bekerja, hingga berbagi dalam satu ekosistem yang seamless. Inilah yang kami sebut sebagai inovasi dengan nilai yang maksimal untuk pengguna, di mana setiap fitur bukan hanya canggih, tapi benar-benar relevan dan terasa manfaatnya,” ujar Ilham Indrawan, MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia.
Nightography: Foto dan Video Malam Tetap Terang, Jernih, dan Natural
Galaxy S26 Series memperkenalkan sensor utama kamera yang dilengkapi lensa aperture lebar f/1.4 dan lensa telefoto f/2.9, salah satu lensa smartphone terbaik di kategori flagship saat ini. Secara teknis, bukaan lensa yang lebih besar memungkinkan cahaya masuk hingga 47% lebih banyak ke permukaan sensor, secara drastis mengurangi noise dan meningkatkan detail pada kondisi minim cahaya (low-light).
Dikombinasikan dengan pemrosesan AI ISP generasi terbaru, fitur Nightography pada Galaxy S26 Series mampu menghasilkan foto malam hari yang tetap cerah dengan reproduksi warna yang natural, tanpa kehilangan tekstur halus pada area bayangan.
Kamera Galaxy S26 Series mampu menjaga detail wajah dan warna tetap natural, sekaligus mempertahankan suasana asli dari setiap momen. Hasilnya, foto malam tidak hanya lebih jernih, tetapi juga siap langsungdibagikan tanpa perlu banyak editing tambahan. Untuk kebutuhan konten, video malam hari pun terlihat lebih cinematic, sehingga setiap momen tetap terasa premium langsung dari ponsel.
Horizontal Lock: Rekaman Tetap Stabil Tanpa Gimbal Tambahan
Untuk pengguna yang aktif membuat konten saat bergerak, Galaxy S26 Series menghadirkan fitur Horizontal Lock yang membantu menjaga hasil video tetap lurus dan stabil, bahkan saat direkam sambil berjalan atau dalam kondisi yang dinamis.
Pengguna kini bisa merekam vlog perjalanan, aktivitas outdoor, hingga momen spontan tanpa khawatir hasil video terlihat goyang atau miring. Dengan dukungan AI yang membantu menjaga fokus pada subjek, hasil video tetap terasa mulus dan nyaman ditonton, seolah menggunakan alat stabilizer tambahan, tanpa perlu membawa perangkat ekstra.
Era Kolaborasi Tanpa Batasan, dengan AirDrop Support di Menu Quick Share
Galaxy S26 Series juga menghadirkan pengalaman kolaborasi yang lebih seamless melalui Quick Share yang kini semakin mudah digunakan untuk berbagi file ke perangkat iOS. Mulai dari video resolusi tinggi, foto hasil editing, hingga dokumen kerja, semuanya dapat dikirim dengan cepat tanpa kabel, tanpa aplikasi tambahan, dan tanpa menurunkan kualitas file. Bagi pengguna, ini berarti proses berbagi dan kolaborasi menjadi jauh lebih praktis, cepat, dan bebas hambatan, bahkan lintas OS sekalipun.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban