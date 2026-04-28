Galaxy S26 Series Worth the Upgrade: Banyak Fitur yang Bikin Pengalaman Sehari-hari Lebih Seamless

JawaPos.com – Di era di mana hampir semua momen direkam dan dibagikan secara instan, pengguna kini dihadapkan pada satu realita dimana tidak semua ponsel mampu mengikuti kebutuhan tersebut dengan mulus.

Hasil foto malam yang sering gelap atau penuh noise, video yang goyang saat direkam sambil bergerak, hingga proses berbagi file yang ribet antar perangkat berbeda masih menjadi hambatan yang sering ditemui dalam keseharian. Di sisi lain, kebutuhan akan perangkat yang bisa mendukung produktivitas sekaligus kreativitas tanpa bergantung pada banyak aplikasi tambahan juga semakin meningkat.

Untuk itu, Samsung menghadirkan Galaxy S26 Series sebagai ponsel AI yang dirancang untuk memberikan pengalaman yang lebih intuitif, seamless, dan relevan dengan gaya hidup modern. Melalui kombinasi inovasi kamera, AI, performa, dan konektivitas, Galaxy S26 Series menghadirkan berbagai fitur yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga memberikan manfaat nyata yang langsung terasa dalam penggunaan sehari-hari.

“Hari ini, pengguna tidak lagi hanya mencari ponsel dengan spesifikasi tinggi, tetapi perangkat yang benar-benar bisa mengikuti ritme hidup mereka. Galaxy S26 Series kami rancang untuk menjawab kebutuhan tersebut. Mulai dari membuat konten, bekerja, hingga berbagi dalam satu ekosistem yang seamless. Inilah yang kami sebut sebagai inovasi dengan nilai yang maksimal untuk pengguna, di mana setiap fitur bukan hanya canggih, tapi benar-benar relevan dan terasa manfaatnya,” ujar Ilham Indrawan, MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia.

Nightography: Foto dan Video Malam Tetap Terang, Jernih, dan Natural

Galaxy S26 Series memperkenalkan sensor utama kamera yang dilengkapi lensa aperture lebar f/1.4 dan lensa telefoto f/2.9, salah satu lensa smartphone terbaik di kategori flagship saat ini. Secara teknis, bukaan lensa yang lebih besar memungkinkan cahaya masuk hingga 47% lebih banyak ke permukaan sensor, secara drastis mengurangi noise dan meningkatkan detail pada kondisi minim cahaya (low-light).

Baca Juga:Samsung Galaxy S26 Ultra Memberikan Perlindungan Privasi Terbaik

Dikombinasikan dengan pemrosesan AI ISP generasi terbaru, fitur Nightography pada Galaxy S26 Series mampu menghasilkan foto malam hari yang tetap cerah dengan reproduksi warna yang natural, tanpa kehilangan tekstur halus pada area bayangan.

Kamera Galaxy S26 Series mampu menjaga detail wajah dan warna tetap natural, sekaligus mempertahankan suasana asli dari setiap momen. Hasilnya, foto malam tidak hanya lebih jernih, tetapi juga siap langsungdibagikan tanpa perlu banyak editing tambahan. Untuk kebutuhan konten, video malam hari pun terlihat lebih cinematic, sehingga setiap momen tetap terasa premium langsung dari ponsel.

Horizontal Lock: Rekaman Tetap Stabil Tanpa Gimbal Tambahan

Untuk pengguna yang aktif membuat konten saat bergerak, Galaxy S26 Series menghadirkan fitur Horizontal Lock yang membantu menjaga hasil video tetap lurus dan stabil, bahkan saat direkam sambil berjalan atau dalam kondisi yang dinamis.

Pengguna kini bisa merekam vlog perjalanan, aktivitas outdoor, hingga momen spontan tanpa khawatir hasil video terlihat goyang atau miring. Dengan dukungan AI yang membantu menjaga fokus pada subjek, hasil video tetap terasa mulus dan nyaman ditonton, seolah menggunakan alat stabilizer tambahan, tanpa perlu membawa perangkat ekstra.

Tetap stabil meskipun bergerak dengan Horizontal Lock. (Istimewa).