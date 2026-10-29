The Fed Tahan Suku Bunga AS di 4 Persen, Dua Pejabat Minta Kenaikan 0,25 Persen

JawaPos.com - Bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve atau The Fed, mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 3,75 hingga 4 persen pada Rabu. Keputusan tersebut sesuai dengan ekspektasi pasar setelah The Fed menaikkan suku bunga pada September, untuk pertama kalinya sejak Juli 2023.

Dilansir dari Kyodo, Kamis (29/10), keputusan itu diambil dalam rapat kebijakan moneter selama dua hari. The Fed mempertahankan target suku bunga dana federal (federal funds rate), yakni suku bunga pinjaman antarbank untuk transaksi semalam.

“Inflasi masih tinggi. Akumulasi informasi lebih lanjut akan membantu Komite menentukan sikap kebijakan yang tepat untuk memastikan inflasi kembali ke target 2 persen secara tepat waktu,” demikian pernyataan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC), yang menetapkan kebijakan suku bunga.

Dua anggota FOMC, termasuk Lisa Cook yang duduk di Dewan Gubernur The Fed, menentang keputusan tersebut. Mereka memilih menaikkan suku bunga sebesar 0,25 poin persentase.

Rapat berlangsung ketika ekonomi AS masih menghadapi tekanan inflasi. Harga konsumen pada September meningkat 3,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Harga minyak juga masih tinggi di tengah perang melawan Iran yang belum menunjukkan penyelesaian.

Keputusan tersebut juga diambil menjelang pemilihan paruh waktu AS yang berlangsung pada Selasa. Inflasi dan biaya hidup masih menjadi perhatian utama banyak rumah tangga di negara tersebut.

Presiden Donald Trump berulang kali mendesak penurunan suku bunga dengan harapan mendorong belanja masyarakat dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Sebagian pelaku pasar menilai tekanan politik tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat The Fed kemungkinan tidak menaikkan suku bunga untuk kedua kalinya secara beruntun.

Namun, Ketua The Fed Kevin Warsh menepis spekulasi bahwa politik memengaruhi keputusan tersebut dalam konferensi pers seusai rapat.

“Politik tidak berperan dalam keputusan ini,” kata Warsh. Ia menambahkan, selama dua hari pembahasan, ia tidak mendengar rekan-rekannya membicarakan politik maupun pemilihan paruh waktu yang akan datang.