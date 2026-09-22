Indodana Finance Terima Pendanaan Rp700 Miliar dari HSBC Indonesia

Direktur Utama PT Indodana Multi Finance, Mira Wibowo bersama Banking Director PT Bank HSBC Indonesia, Steve Andoko seusai penendatanganan kerja sama pembiayaan Indodana. (Istimewa).
JawaPos.com - Dukung pembiayaan, perusahaan penyedia Buy Now Pay Later (BNPL) PT Indodana Multi Finance (Indodana Finance) menjalin kemitraan strategis dengan PT Bank HSBC Indonesia (HSBC Indonesia) melalui penyaluran fasilitas pendanaan senilai Rp700 miliar.
Kerja sama ini dirancang untuk memperkuat jangkauan layanan Buy Now Pay Later (BNPL) dari Indodana PayLater di Indonesia.
Mira Wibowo, Direktur Utama PT Indodana Multi Finance, menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen Indodana Finance dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia.
“Kami menyambut baik dan mengapresiasi kepercayaan yang diberikan oleh HSBC Indonesia. Dukungan fasilitas pendanaan terhadap layanan Indodana PayLater yang memotivasi kami untuk terus menjaga pertumbuhan pembiayaan yang sehat dan bertanggung jawab bagi masyarakat, sekaligus memperluas jangkauan akses layanan di berbagai wilayah Indonesia,” ujar Mira.
Steve Andoko, selaku Banking Director PT Bank HSBC Indonesia, menyatakan bahwa dukungan dana ini merupakan langkah nyata perusahaan dalam memperkuat ekosistem pembiayaan digital yang inklusif.
“Melalui kemitraan strategis ini, kami bangga dapat mendukung penyedia layanan BNPL seperti Indodana Finance melalui Indodana PayLater dalam menghadirkan solusi pembiayaan yang mudah diakses oleh setiap lapisan masyarakat, yang mungkin selama ini belum terjangkau oleh perbankan konvensional.”
Langkah ini sejalan dengan strategi perluasan jangkauan Indodana Finance. Hingga saat ini, Indodana Finance sudah menjangkau jaringan merchant online/offline dan ritel yang tersebar di 180 kota dan kabupaten di Indonesia.
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