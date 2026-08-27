IHSG Sesi I Ditutup Menguat ke 6.450 di Tengah Isu Demo DPR, Ini Kata Analis

pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 0,70 persen ke level 6,450 pada perdagangan sesi 1 Kamis (27/8), di tengah isu penyampaian aspirasi masyarakat atau demo di DPR RI.
Berdasarkan analis Mirae Aset Sekuritas, transaksi saham pada perdagangan sesi pertama mencapai Rp 6 triliun. Adapun, PT Bumi Resources Minerals (BRMS) menjadi emiten dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 4,17 persen ke level 750.
Sedangkan PT Telkom Indonesia (TLKM) menjadi emiten dengan koreksi cukup tinggi sebesar 1,15 persen ke level 2,570.
Adapun, hingga dengan penutupan perdagangan sesi pertama asing melakukan pembelian sebanyak Rp 1,6 triliun dan menjual Rp 1,94 triliun.
Analis Panin Sekuritas, Elandry Pratama, mengatakan penguatan IHSG ditengah rencana aksi demostrasi menunjukan pasar belum merespons secara berlebihan dan masih melihat situasi domestik relatif terkendali.
“Namun, investor tetap berhati-hati dan mencermati perkembangan aksi serta stabilitas keamanan sepanjang hari,” ujar Elandry kepada JawaPos.com, Kamis (27/8).
Elandry menjelaskan penguatan tersebut dipengaruhi oleh aksi beli selektif pada sejumlah saham berkapitalisasi besar, pergerakan bursa regional, serta ekspektasi bahwa demonstrasi dapat berlangsung tertib dan kondusif.
“Meski demikian, risk appetite belum terlalu kuat karena sebagian investor masih memilih wait and see sambil memantau pergerakan rupiah dan foreign flow,” ucapnya.
Ia menjelaskan, penguatan IHSG masih berpotensi berlanjut apabila demonstrasi berlangsung aman, aktivitas ekonomi tidak terganggu, dan tidak terjadi tekanan jual asing yang signifikan.
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Jawa Pos
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