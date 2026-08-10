Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Selasa, 11 Agustus 2026 | 00.32 WIB

CORE Ingatkan Destry Damayanti soal Tantangan Jaga Independensi BI

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti di Menara Sjafruddin Prawiranegara, Jakarta, Senin (2/12). (Saifan Zaking/JawaPos.com) - Image

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti di Menara Sjafruddin Prawiranegara, Jakarta, Senin (2/12). (Saifan Zaking/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pencalonan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) memberi kepastian terhadap proses suksesi kepemimpinan bank sentral. Namun, destry akan dihadapkan pada sejumlah tantangan, terutama soal independensi BI.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan tantangan Destry kedepan buna terkait pada kapasitas teknis.

Melainkan bagaimana menjaga independensi BI di tengah kebutuhan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

“Status sebagai calon tunggal memang memberikan kepastian dan mengurangi spekulasi. Tantangan Destry ke depan justru bukan pada kapasitas teknisnya, tetapi pada bagaimana menjaga independensi BI di tengah kebutuhan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” ujar Yusuf kepada JawaPos.com, Senin (10/8).

Yusuf mengatakan, koordinasi antara BI selaku penanggung jawab moneter dan pemerintah sebagai pemegang fiskal masih sangat diperlukan.

Namun, ia mengingatkan ada batas antara kebijakan untuk menjaga stabilitas harga dan kebutuhan mendorong pertumbuhan harus tetap jelas.

Dia menilai bahwa penguatan rupiah setelah pengumuman pencalonan menunjukkan bahwa pasar sejauh ini merespons positif nama Destry, karena melihat adanya kesinambungan kebijakan.

“Namun, kepercayaan itu tetap akan diuji melalui keputusan konkret, terutama mengenai suku bunga, stabilisasi nilai tukar, dan pengelolaan likuiditas,” ujarnya.

Dari sisi pengalaman, Yusuf menilai Destry memiliki modal yang cukup untuk menjalankan tugas sebagai Gubernur BI.

Destry telah menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI sejak 2019 dan kini menjalankan tugas sebagai pejabat sementara Gubernur BI.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Survei Kepuasan Prabowo dan Mundurnya Perry Warjiyo Bikin Rupiah Berpotensi Loyo - Image
Ekonomi

Survei Kepuasan Prabowo dan Mundurnya Perry Warjiyo Bikin Rupiah Berpotensi Loyo

Kamis, 30 Juli 2026 | 15.41 WIB

PDIP Minta Pemerintah Jaga Independensi BI Usai Mundurnya Perry Warjiyo - Image
Politik

PDIP Minta Pemerintah Jaga Independensi BI Usai Mundurnya Perry Warjiyo

Selasa, 28 Juli 2026 | 21.44 WIB

KPK Buka Peluang Panggil Perry Warjiyo Usai Mundur sebagai Gubernur BI - Image
Kasuistika

KPK Buka Peluang Panggil Perry Warjiyo Usai Mundur sebagai Gubernur BI

Selasa, 28 Juli 2026 | 18.19 WIB

Terpopuler

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026 - Image
1

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026

2

Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup

3

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

4

Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?

5

Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

9

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

10

Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore