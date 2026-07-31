Prediksi Kurs Rupiah Jumat 31 Juli 2026: Fluktuatif Cenderung Melemah hingga Rp 18.160

JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS diperkirakan akan kembali melemah pada perdagangan Jumat (31/7), setelah sebelummya ditutup melemah 41 poin menjadi Rp 18.114 per dollar AS pada perdagangan Kamis (30/7).

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen dalam negeri dan luar negeri.

"Untuk perdagangan (31/7) mata uang Rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp 18.110-Rp 18.160," ujar Ibrahim dalam keterangan yang diterima, Jumat (31/7).

Ibrahim mengatakan, keputusan The Fed yang kembali mempertahankan suku bunga acuan belum mampu memberikan sentimen positif bagi mata uang negara berkembang, termasuk rupiah. Menurut dia, pasar justru mencermati perpecahan pandangan di internal bank sentral Amerika Serikat yang mengindikasikan risiko inflasi masih belum sepenuhnya mereda.

The Fed mempertahankan suku bunga dana federal pada kisaran 3,50 persen hingga 3,75 persen. Namun, keputusan tersebut diambil dengan hasil voting 9-3. Tiga anggota Federal Open Market Committee (FOMC), yakni Beth Hammack dari Cleveland Fed, Neel Kashkari dari Minneapolis Fed, dan Lorie Logan dari Dallas Fed, menginginkan kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin.

Dari dalam negeri, Ibrahim menilai pelaku pasar juga dibayangi prospek perlambatan ekonomi nasional. Sejumlah ekonom memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 hanya berada di kisaran 4,8 persen hingga 4,9 persen.

“Angka tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kuartal I 2026 yang mencapai 5,61 persen,” ujarnya.

Perlambatan diperkirakan dipicu tingginya biaya produksi akibat gejolak ekonomi global, dampak kebijakan moneter yang lebih ketat, serta masih tingginya ketidakpastian terhadap arah kebijakan fiskal domestik.