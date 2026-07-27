Gubernur BI Mundur di 'Tengah Jalan' Berpotensi Pengaruhi Sentimen Pasar

Nailul Huda (kedua kanan) selaku Direktur Ekonomi Digital di Center of Economic and Law Studies (CELIOS). (RianAlfianto/JawaPos.com).
JawaPos.com - Pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) di tengah masa jabatan memunculkan tanda tanya di kalangan pelaku pasar dan masyarakat.
Menurut Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang memadai mengenai alasan pengunduran diri tersebut agar tidak memicu spekulasi yang dapat memengaruhi sentimen pasar.
"Faktor apa yang menyebabkan Perry mundur dari jabatan Gubernur BI (GBI)? Di tengah gejolak rupiah yang semakin merosot, ketidakpastian jabatan Gubernur BI menjadi pertanyaan investor dan masyarakat,” ujar Nailul kepada JawaPos.com, Senin (27/7).
Jika pertanyaan tersebut tidak mampu dijawab oleh pemerintah, maka berpotensi akan menyebabkan nilai tukar rupiah akan semakin melemah di hadapan dolar AS.
Nailul Huda menegaskan, hal itu diperlukan karena investor membutuhkan kepastian terkait dengan isu 'intervensi', terlebih ada bagian dari rezim yang ada di dalam tubuh Dewan Gubernur BI.
Baca Juga: Sepanjang Januari-Juli 2026, Layanan Ambulans NHM Peduli Layani Beri Dampak ke Ratusan Warga Halmahera Utara
Dia memperkirakan pasar keuangan berpotensi bergejolak setelah pengunduran diri Perry. Investor akan mencermati kondisi di tubuh otoritas moneter sebelum mengambil keputusan investasi di Indonesia.
“Saya rasa, pasar akan bergejolak dan menyebabkan pelemahan rupiah. Investor akan melihat ketidakstabilan di tubuh otoritas moneter sebagai bahan evaluasi akan masuk ke Indonesia atau tidak,” ujarnya.
BI diminta harus berhati-hati menyikapi mundurnya Perry dari jabatan gubernur BI agar tidak menimbulkan pelemahan rupiah yang terlalu dalam.
Selain kebijakan moneter, publik juga menunggu langkah pemerintah melalui kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!