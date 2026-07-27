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Dimas Choirul
Senin, 27 Juli 2026 | 15.48 WIB

Ekonom INDEF: Mundurnya Perry Warjiyo Sebagai Gubernur BI Potensi Tingkatkan Volatilitas Pasar

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com – Pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) dinilai dapat memicu gejolak di pasar keuangan, terutama di tengah tekanan yang masih membayangi nilai tukar rupiah.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M. Rizal Taufikurrahman, mengatakan pengunduran diri tersebut menjadi kejutan kelembagaan yang berpotensi meningkatkan volatilitas pasar, premi risiko, hingga imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN).

"Persoalannya bukan sekadar pergantian figur, tetapi apakah keputusan tersebut murni personal atau terkait tekanan terhadap arah kebijakan moneter; tanpa penjelasan yang transparan, pasar dapat membaca pergantian ini sebagai pelemahan independensi Bank Indonesia," ujar Rizal.

Menurutnya, penunjukan Destry Damayanti sebagai pejabat Gubernur BI dapat menjaga kesinambungan kebijakan dalam jangka pendek. Namun, langkah tersebut dinilai belum cukup untuk memulihkan kepercayaan pasar.

"Penunjukan Destry Damayanti sebagai pelaksana tugas dapat menjaga kesinambungan kebijakan, tetapi belum cukup untuk memulihkan kepercayaan," katanya.

Karena itu, Rizal menekankan pentingnya pemerintah bersama BI segera memastikan proses pergantian kepemimpinan berlangsung secara profesional dan transparan.

"Pemerintah dan BI harus segera memastikan proses penggantian yang profesional, transparan, dan bebas intervensi politik karena kredibilitas bank sentral bertumpu pada independensi kebijakan dan konsistensi menjaga stabilitas rupiah," pungkasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
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