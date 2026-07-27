Ekonom INDEF: Mundurnya Perry Warjiyo Sebagai Gubernur BI Potensi Tingkatkan Volatilitas Pasar

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com – Pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) dinilai dapat memicu gejolak di pasar keuangan, terutama di tengah tekanan yang masih membayangi nilai tukar rupiah.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M. Rizal Taufikurrahman, mengatakan pengunduran diri tersebut menjadi kejutan kelembagaan yang berpotensi meningkatkan volatilitas pasar, premi risiko, hingga imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN).
"Persoalannya bukan sekadar pergantian figur, tetapi apakah keputusan tersebut murni personal atau terkait tekanan terhadap arah kebijakan moneter; tanpa penjelasan yang transparan, pasar dapat membaca pergantian ini sebagai pelemahan independensi Bank Indonesia," ujar Rizal.
Menurutnya, penunjukan Destry Damayanti sebagai pejabat Gubernur BI dapat menjaga kesinambungan kebijakan dalam jangka pendek. Namun, langkah tersebut dinilai belum cukup untuk memulihkan kepercayaan pasar.
"Penunjukan Destry Damayanti sebagai pelaksana tugas dapat menjaga kesinambungan kebijakan, tetapi belum cukup untuk memulihkan kepercayaan," katanya.
Karena itu, Rizal menekankan pentingnya pemerintah bersama BI segera memastikan proses pergantian kepemimpinan berlangsung secara profesional dan transparan.
"Pemerintah dan BI harus segera memastikan proses penggantian yang profesional, transparan, dan bebas intervensi politik karena kredibilitas bank sentral bertumpu pada independensi kebijakan dan konsistensi menjaga stabilitas rupiah," pungkasnya.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!