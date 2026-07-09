IHSG Berpeluang Menguat pada 9 Juli 2026, Cermati Rekomendasi Saham MNC Sekuritas

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan masih berpeluang melanjutkan penguatannya pada perdagangan Kamis (9/7), meski sebelumnya terkoreksi 1,89 persen ke level 5,873 dan kembali bergerak di bawah indikator MA20 pada perdagangan Rabu (8/7).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan posisi IHSG saat ini masih berada pada bagian dari wave b dari wave (b) dari wave [iv] pada skenario hitam. Dengan demikian, IHSG masih berpotensi melanjutkan penguatan untuk menguji area 6,083 hingga 6,203. Namun, investor diminta mewaspadai potensi koreksi pada rentang 5,752 hingga 5,840.

Adapun level support IHSG berada di 5,486 dan 5,317. Sementara itu, level resistance berada di 6,007 dan 6,286.

MNC Sekuritas juga memberikan sejumlah rekomendasi saham yang dinilai menarik untuk dicermati, yakni PT AKR Corporindo Tbk (AKRA), PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA), PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC), dan PT Darma Henwa Tbk (DEWA).

Untuk saham AKRA, MNC Sekuritas merekomendasikan strategi Trading Buy. Saham AKRA diperkirakan menguat 1,93 persen ke level 1.320 dan didukung oleh meningkatnya volume pembelian dan diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave [c] dari wave B.

Investor disarankan melakukan Trading Buy pada kisaran 1.305–1.315 dengan target harga 1.355 hingga 1.375, serta menerapkan stop loss di bawah level 1.280.

Sementara itu, saham ESSA juga direkomendasikan dengan strategi Trading Buy. ESSA diperkirakan akan terkoreksi 0,92 persen ke level 540 disertai tekanan jual, namun pergerakannya masih berada dalam fase sideways. MNC Sekuritas memperkirakan posisi ESSA saat ini sedang berada pada bagian dari wave 3 dari wave (C).

Investor dapat melakukan Trading Buy pada rentang 525–535 dengan target harga 570 hingga 590 dan stop loss di bawah 505.