Empat Jagoan Himbara Mengamuk, IHSG Ditutup Dilevel 6.254

Ilustrasi IHSG. (Gemini)
JawaPos.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 6.254,97 pada perdagangan Senin (15/6). Sejumlah saham Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mengalami lonjakan.
Berdasarkan data perdagangan yang dilihat dari aplikasi saham Stockbit, IHSG ditutup di level 6.254,97 atau melonjak 247,31 poin setara 4,12 persen dibandingkan penutupan sebelumnya di level 6.007,66.
Empat saham bank pelat merah tampil kuat sepanjang perdagangan pasar. Saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) memimpin kenaikan dengan melesat 7,14 persen ke level 4.500 per saham.
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Di posisi berikutnya, saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) naik 6,74 persen menjadi 3.800 per saham. Sementara itu, saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menguat 4,91 persen ke level 2.990 per saham.
Saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) juga ditutup di zona hijau setelah naik 2,38 persen ke level 1.290 per saham.
Selain saham Himbara, penguatan juga terjadi pada saham perbankan lainnya. Saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) naik 5,91 persen menjadi 6.275 per saham, sedangkan saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) menguat tipis 0,27 persen ke level 1.875 per saham.
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