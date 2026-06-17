Logo JawaPos
HomeFinance
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Rabu, 17 Juni 2026 | 13.34 WIB

Kesepakatan AS - Iran Membuat Rupiah Berpotensi Menguat Pada Rabu 17 Juni 2026

Karyawan menunjukkan uang pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) di gerai penukaran mata uang asing di Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Karyawan menunjukkan uang pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) di gerai penukaran mata uang asing di Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri konflik berpotensi membuat nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS akan menguat pada perdagangan Rabu (17/6), setelah sebelumnya melemah 19 poin pada perdagangan Selasa (16/6) di level Rp 17.725 per Dollar AS.

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan, pergerakan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar AS didorong sentimen kesepakatan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

"Untuk perdagangan (17/6) mata uang Rupiah fluktuatif namun ditutup menguat direntang Rp 17.690 - Rp 17.728," ujar Ibrahim dalam keterangan yang diterima, Rabu (17/6).

Ia menjelaskan, mengatakan Kerangka kerja perdamaian antara AS dan Iran diharapkan akan ditandatangani secara resmi akhir pekan ini, telah memicu penurunan tajam harga minyak dan meningkatkan sentimen risiko di pasar global.

Adapun dampak dari perjanjian tersebut langsung berdampak kepada harga minyak mentah Brent yang jatuh ke level terendah tiga bulan pada hari Senin, sementara ekuitas global menguat karena ekspektasi bahwa biaya energi yang lebih rendah dapat mengurangi tekanan inflasi.

“Investor menunggu rincian tentang waktu implementasi perjanjian tersebut karena kedua negara mengatakan gencatan senjata permanen masih perlu dinegosiasikan,” ujarnya.

Selain itu, rencana AS untuk mengganjar produk impor baru terhadap sejumlah produk Indonesia berpotensi menekan kinerja ekpor produk manufaktur nasional. Kebijakan tersebut berisiki memengaruhi utilisasi pabri, investasi, hingga penyerapan tenaga kerja.

“Kekhawatiran itu muncul seiring rencana penerapan tarif tambahan berbasis Pasal 301 Trade Act 1974 yang akan berlaku bertahap mulai 24 Juli 2026,” ucapnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
5 Tuntutan Demo Mahasiswa di Surabaya: Hentikan Program MBG hingga Kuatkan Nilai Rupiah - Image
Surabaya Raya

5 Tuntutan Demo Mahasiswa di Surabaya: Hentikan Program MBG hingga Kuatkan Nilai Rupiah

Rabu, 17 Juni 2026 | 13.10 WIB

Dosen UMY Soroti Komunikasi Publik oleh Pemerintah soal Pelemahan Rupiah, Perlunya Aspek Empati - Image
Ekonomi

Dosen UMY Soroti Komunikasi Publik oleh Pemerintah soal Pelemahan Rupiah, Perlunya Aspek Empati

Selasa, 16 Juni 2026 | 19.00 WIB

Amerika dan Iran Dikabarkan Berdamai, Rupiah Berpotensi Menguat pada 16 Juni 2026 - Image
Finance

Amerika dan Iran Dikabarkan Berdamai, Rupiah Berpotensi Menguat pada 16 Juni 2026

Selasa, 16 Juni 2026 | 14.51 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

3

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

4

7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?

5

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

8

Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?

9

Prediksi Skor Iran vs Selandia Baru di Piala Dunia 2026: Team Melli Diterpa Gejolak Geopolitik Tapi Punya Kans Menang

10

Prediksi Skor Arab Saudi vs Uruguay di Piala Dunia 2026: La Celeste Dijagokan Menang!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore