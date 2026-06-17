Kesepakatan AS - Iran Membuat Rupiah Berpotensi Menguat Pada Rabu 17 Juni 2026

JawaPos.com - Kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri konflik berpotensi membuat nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS akan menguat pada perdagangan Rabu (17/6), setelah sebelumnya melemah 19 poin pada perdagangan Selasa (16/6) di level Rp 17.725 per Dollar AS.

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan, pergerakan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar AS didorong sentimen kesepakatan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

"Untuk perdagangan (17/6) mata uang Rupiah fluktuatif namun ditutup menguat direntang Rp 17.690 - Rp 17.728," ujar Ibrahim dalam keterangan yang diterima, Rabu (17/6).

Ia menjelaskan, mengatakan Kerangka kerja perdamaian antara AS dan Iran diharapkan akan ditandatangani secara resmi akhir pekan ini, telah memicu penurunan tajam harga minyak dan meningkatkan sentimen risiko di pasar global.

Adapun dampak dari perjanjian tersebut langsung berdampak kepada harga minyak mentah Brent yang jatuh ke level terendah tiga bulan pada hari Senin, sementara ekuitas global menguat karena ekspektasi bahwa biaya energi yang lebih rendah dapat mengurangi tekanan inflasi.

“Investor menunggu rincian tentang waktu implementasi perjanjian tersebut karena kedua negara mengatakan gencatan senjata permanen masih perlu dinegosiasikan,” ujarnya.

Selain itu, rencana AS untuk mengganjar produk impor baru terhadap sejumlah produk Indonesia berpotensi menekan kinerja ekpor produk manufaktur nasional. Kebijakan tersebut berisiki memengaruhi utilisasi pabri, investasi, hingga penyerapan tenaga kerja.