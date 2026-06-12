Bantah BUMN Rugi, COO Danantara Dony Oskaria Ungkap Laba Konsolidasi Capai Rp335 Triliun

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria. (Harianto/Antara)
JawaPos.com - Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, membantah anggapan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merugi secara keseluruhan.
Ia menegaskan bahwa BUMN membukukan laba konsolidasi Rp335 triliun dan berkontribusi sekitar Rp600 hingga Rp700 triliun per tahun terhadap pendapatan negara pada 2025.
“BUMN itu untung. Tahun 2025 itu (untung) Rp335 triliun. Jadi itu bohong kalau bilang BUMN itu secara konsolidasi rugi. Itu bohong. Yang rugi itu hanya Rp20 triliun,” ujar Dony dikutip Jumat (12/6).
Donny mengatakan, laba BUMN masih berpotensi meningkat apabila perusahaan-perusahaan yang merugi berhasil disehatkan atau dilakukan langkah efisiensi yang diperlukan.
“Kalau yang rugi ini kita tutup, berarti untung kita menjadi Rp355 triliun. Jadi bisa disampaikan ke masyarakat, kita enggak rugi. Sudah pasti. Tapi untungnya belum maksimal,” ujarnya.
Selain mencatat laba ratusan triliun rupiah, Dony menuturkan bahwa BUMN juga memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui pajak dan berbagai setoran lainnya.
“Kontribusi BUMN itu terhadap pendapatan negara, di luar dari laba plus pajak, itu kurang lebih hampir sekitar Rp600–700 triliun setiap tahun. Jadi BUMN kita itu besar,” ungkapnya.
Dony mengatakan Presiden Prabowo Subianto berharap kehadiran Danantara dapat memperkuat kapasitas dan nilai ekonomi BUMN sehingga kontribusinya terhadap pembangunan nasional semakin besar.
“Makanya Presiden (Prabowo) berharap dengan adanya Danantara ini jauh menjadi lebih besar lagi,” ujarnya.
Untuk meningkatkan kontribusi BUMN, termasuk menuju target Rp800 triliun per tahun, Dony mengakui tantangan yang dihadapi tidak ringan. Namun, ia optimistis target tersebut dapat dicapai melalui transformasi menyeluruh di lingkungan BUMN.
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