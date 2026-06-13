Harga Emas Antam 13 Juni 2026 Naik Tipis di Pegadaian, Berikut Daftar Lengkapnya

Petugas menunjukkan emas Antam di Butik Emas Logam Mulia PT. Aneka Tambang (Antam) di kantor pusat Jalan TB. Simatupang, Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Harga emas Antam mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan laman resmi Pegadaian, harga emas Antam pada Jumat (12/6) dibanderol di harga Rp 2.818.000 per 1 gram atau naik Rp 21.000 jika dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya.
Berdasarkan laman resmi Pegadaian harga emas Antam dengan ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol dengan harga Rp 1.462.000. Sedangkan dengan ukuran 2 gram dibanderol dengan harga Rp 5.573.000.
Sedangkan harga emas Antam dengan ukuran 10 gram tercatat seharga Rp 27.649.000. Lalu emas dengan ukuran 25 gram dibanderol Rp 68.991.000.
Sementara itu, untuk harga emas pada Galeri24 untuk ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol seharga Rp 1.414.000. Sedangkan untuk ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp. 2.696.000.
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Sedangkan harga emas UBS pada ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.709.000. Kemudian untuk emas dengan ukuran 0,5 gram dihargai sebesar Rp 1.464.000.
Antam
0,5 gram Rp 1.462.000
1 gram Rp2.818.000
2 gram Rp5.573.000
3 gram Rp8.333.000
5 gram Rp13.853.000
10 gram Rp27.649.000
25 gram Rp69.991.000
50 gram Rp137.899.000
100 gram Rp275.717.000
Galeri24
0,5 gram Rp1.414.000
1 gram Rp2.696.000
2 gram Rp5.326.000
5 gram Rp13.219.000
10 gram Rp26.368.000
25 gram Rp65.563.000
50 gram Rp131.022.000
100 gram Rp261.915.000
250 gram Rp653.178.000
500 gram Rp1.306.354.000
1000 gram Rp2.612.707.000
UBS
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