Sentimen Global dan Penurunan Cadev Berpotensi kembali Tekan Rupiah

JawaPos.com - Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS diperkirakan kembali melemah pada perdagangan Rabu (10/6) setelah menguat 129 poin pada perdagangan Selasa (9/6).

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan, pergerakan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar AS masih akan bergerak fluktuatif.

"Untuk perdagangan (10/6) mata uang Rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp 18.050 - Rp 18.100," ujar Ibrahim dalam keterangan yang diterima, Rabu (10/6).

Ibrahim menjelaskan, terdapat beberapa sentimen baik internal maupun eksternal akan mempengaruhi pergerakan Rupiah terhadap Dollar AS. Dari sisi eksternal kekhawatiran pasar terhadap beberapa sentimen baik internal maupun eksternal akan mempengaruhi pergerakan Rupiah terhadap Dollar AS.

Hal ini telah mendorong imbal hasil obligasi pemerintah dan dolar AS lebih tinggi. Para pedagang akan mengamati rilis Indeks Harga Konsumen (CPI) AS pada bulan Mei, yang akan dirilis hari Rabu, yang diperkirakan akan naik 4,2 persne YoY, setelah angka April yang sudah tinggi sebesar 3,8 persen.

Sementara itu, dari sisi internal Bank Indonesia mencatat adanya penyusutan pada posisi cadangan devisa negara menjadi USD 144,9 miliar per akhir periode bulan Mei 2026. Terjadi penurunan sebesar USD 1,3 miliar jika dibandingkan dengan bulan April 2026 yang mencatatkan level USD 146,2 miliar.