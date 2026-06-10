IHSG Diprediksi kembali Menguat, ini Beberapa Rekomendasi Saham

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi akan kembali menguat sebesar 7,57 persen ke level 5.746 pada perdagangan Rabu (10/6). Penguatan tersebut terjadi seiring munculnya volume pembelian yang meningkat dan sekaligus menutup area gap yang terbentuk pada perdagangan sebelumnya.

Dalam analisisnya, MNC Sekuritas memperkirakan IHSG saat ini berada pada bagian dari wave (v) dari wave [v] dari wave 5. Sebagaimana diketahui, wave 5 adalah gelombang kenaikan terakhir dalam satu siklus tren naik (bullish).

MNC Sekuritas dalam laporanya menyebutkan bahwa IHSG akan bergerak pada area 5.184 hingga 5.282. Area penguatan terdekat IHSG diperkirakan berada pada rentang 5.763 hingga 5.784. Adapun level support berada di 5.523 dan 5.191, sedangkan level resistance berada di 5.846 dan 6.065.

MNC Sekuritas mencatat sejumlah saham yang dinilai memiliki peluang pergerakan positif berdasarkan analisis teknikal.

Adapun salah satunya adalah saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menguat 8,64 persen ke level 3.270 dan disertai munculnya volume pembelian. MNC Sekuritas memperkirakan posisi BBNI sedang berada pada bagian dari wave 5 dari wave (5).

Untuk strategi perdagangan, MNC Sekuritas merekomendasikan trading buy pada area 3.160 hingga 3.240 dengan target harga di level 3.400 dan 3.470. Adapun batas kerugian (stoploss) berada di bawah 3.120.

Selain itu, saham PT Chandra Daya Investasi Tbk. (CDIA) diperkirakan akanmelonjak 17,80 persesn ke level 695 dengan dukungan volume pembelian yang meningkat. Menurut MNC Sekuritas, posisi CDIA saat ini berada pada bagian dari wave (5) dari wave [C].

MNC Sekuritas merekomendasikan strategi buy on weakness pada rentang 480 hingga 570 dengan target harga 770 dan 850. Level stoploss ditetapkan di bawah 426.