Logo JawaPos
HomeFinance
Author avatar - Image
Mohamad Nur Asikin
Sabtu, 6 Juni 2026 | 03.13 WIB

BRI Life Raih Apresiasi Perasuransian Lewat Pengembangan Layanan Kesehatan Digital 

Penghargaan BRI Life atas inisitif memperluas aksesibilitas produk asuransi kesehatan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. (Istimewa) - Image

Penghargaan BRI Life atas inisitif memperluas aksesibilitas produk asuransi kesehatan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. (Istimewa)

JawaPos.com - Langkah Asuransi BRI Life melakukan adaptasi serta transformasi layanan di tengah dinamika regulasi baru dan perubahan model layanan kesehatan digital di Indonesia berbuah apresiasi. Anak usaha Group BRI ini meraih penghargaan Best Digital Health Insurance Experience dalam ajang “Health Insurance Ecosystem Forum 2026”.

Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas keberhasilan perusahaan  dalam melakukan adaptasi serta transformasi layanan, terutama di tengah dinamika regulasi baru dan perubahan model layanan kesehatan digital di Indonesia. 

Lewat integrasi ekosistem yang kuat bersama induk usahanya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, BRI Life dinilai sukses memperluas aksesibilitas produk asuransi kesehatan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Health Insurance Ecosystem Forum 2026” merupakan forum strategis, yang mempertemukan para regulator, pelaku industri asuransi, hingga penyedia fasilitas kesehatan guna merumuskan masa depan ekosistem asuransi kesehatan nasional.

Direktur Operasional BRI Life Andrew Bain menyampaikan bahwa, tantangan yang dihadapi industri asuransi kesehatan saat ini membutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh pihak dalam ekosistem kesehatan.

Andrew memaparkan, “Peningkatan biaya layanan kesehatan dan tren inflasi medis menjadi tantangan yang perlu dihadapi bersama. Implementasi POJK No. 36 Tahun 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, dan membangun model bisnis yang lebih sehat serta berkelanjutan”. 

Melalui Health Insurance Ecosystem Forum 2026, BRI Life berharap transformasi digital juga harus beriringan dengan peningkatan literasi digital. Karena kekuatan transformasi ini perlu dipahami agar menghadirkan manfaat yang relevan bagi masyarakat luas.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Tags
Artikel Terkait
BRI Hadirkan Kemudahan Berkurban Lewat BRImo, Nasabah Bisa Dapat Cashback Rp300 ribu - Image
Ekonomi

BRI Hadirkan Kemudahan Berkurban Lewat BRImo, Nasabah Bisa Dapat Cashback Rp300 ribu

Jumat, 24 April 2026 | 20.58 WIB

Ratusan Penembak Internasional Ramaikan Brimob XTreme 2026 - Image
Sports

Ratusan Penembak Internasional Ramaikan Brimob XTreme 2026

Minggu, 12 April 2026 | 01.02 WIB

Tingkatkan Kenyamanan Nasabah dan Produktivitas Karyawan, Mayapada Hospital Bandung Gandeng BRI Life - Image
Health Issues

Tingkatkan Kenyamanan Nasabah dan Produktivitas Karyawan, Mayapada Hospital Bandung Gandeng BRI Life

Sabtu, 6 Desember 2025 | 00.30 WIB

Terpopuler

Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026 - Image
1

Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026

2

Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi

3

Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum

4

Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT

5

KPK Cari Keberadaan Wamen Imipas Silmy Karim Terkait OTT Imigrasi Jakbar

6

7 Pemain Baru Masuk! Bruno Moreira Hengkang, Ini Prediksi Starting XI Persebaya

7

Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana Resmi Jadi Tersangka dan Ditahan Kejagung, Belum 24 Jam Usai Dicopot Prabowo

10

Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung, Muncul Karangan Bunga Unik Singgung Pencopotan Dadan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore