BRI Life Raih Apresiasi Perasuransian Lewat Pengembangan Layanan Kesehatan Digital 

JawaPos.com - Langkah Asuransi BRI Life melakukan adaptasi serta transformasi layanan di tengah dinamika regulasi baru dan perubahan model layanan kesehatan digital di Indonesia berbuah apresiasi. Anak usaha Group BRI ini meraih penghargaan Best Digital Health Insurance Experience dalam ajang “Health Insurance Ecosystem Forum 2026”.

Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas keberhasilan perusahaan dalam melakukan adaptasi serta transformasi layanan, terutama di tengah dinamika regulasi baru dan perubahan model layanan kesehatan digital di Indonesia.

Lewat integrasi ekosistem yang kuat bersama induk usahanya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, BRI Life dinilai sukses memperluas aksesibilitas produk asuransi kesehatan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Health Insurance Ecosystem Forum 2026” merupakan forum strategis, yang mempertemukan para regulator, pelaku industri asuransi, hingga penyedia fasilitas kesehatan guna merumuskan masa depan ekosistem asuransi kesehatan nasional.

Direktur Operasional BRI Life Andrew Bain menyampaikan bahwa, tantangan yang dihadapi industri asuransi kesehatan saat ini membutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh pihak dalam ekosistem kesehatan.

Andrew memaparkan, “Peningkatan biaya layanan kesehatan dan tren inflasi medis menjadi tantangan yang perlu dihadapi bersama. Implementasi POJK No. 36 Tahun 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, dan membangun model bisnis yang lebih sehat serta berkelanjutan”.