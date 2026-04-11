Ratusan Penembak Internasional Ramaikan Brimob XTreme 2026

JawaPos.com–Korps Brimob Polri kembali menggelar kompetisi menembak bertaraf internasional bertajuk Brimob XTreme 2026. Kejuaraan tersebut berlangsung pada 7–12 April 2026 di Lapangan Tembak Hoegeng Iman Santoso di Markas Komando Brimob, Kelapadua, Depok, Jawa Barat.

Ajang ini mempertemukan ratusan penembak dari berbagai latar belakang, mulai dari personel militer, kepolisian, hingga masyarakat sipil pecinta olahraga menembak. Sebanyak 475 peserta ambil bagian dalam kompetisi ini. Mereka bersaing dalam dua kategori utama, yakni IPSC Handgun Level III serta PCC Optic Level II.

Selain diikuti peserta dalam negeri, turnamen ini juga menarik perhatian penembak dari sejumlah negara seperti Malaysia, Tiongkok, dan Korea Selatan. Komandan Korps Brimob Polri Komjen Pol Ramdani Hidayat menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun Brimob, meski penyelenggaraannya dilakukan lebih awal dari jadwal utama.

”Ajang ini awalnya hanya diperuntukkan bagi internal Brimob melalui Brimob Cup. Namun, atas masukan dari para penembak, baik dalam maupun luar negeri, kini dibuka lebih luas, termasuk peserta internasional,” ujar Ramdani Hidayat.

Dia menyebutkan, peserta yang hadir berasal dari berbagai kalangan. Selain anggota TNI dan Polri, banyak pula peserta dari komunitas olahraga menembak.

Tak hanya dari dalam negeri, lanjut Komjen Ramdani, ajang ini juga diikuti peserta mancanegara, di antaranya Malaysia 17 peserta, Tiongkok 1 peserta, dan Korea Selatan 2 peserta.

”Sementara beberapa peserta dari Eropa Timur dan Filipina batal hadir karena alasan tertentu meski sebelumnya telah mendaftar,” terang Komjen Pol Ramdani.

Menurut dia, penyelenggaraan kompetisi ini tidak hanya berorientasi pada perlombaan semata, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antarpenembak dari berbagai negara dan institusi.