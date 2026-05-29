Ryandi Zahdomo
Jumat, 29 Mei 2026 | 13.50 WIB

Pakar Keuangan Dunia: Jangan Pernah Beli Mobil Baru Sebelum Punya Kekayaan Segini!

Ilustrasi seseorang yang berhasil membeli mobil baru. (Sumber foto: Freepik)

JawaPos.com - Ternyata, merek atau model mobil di garasi bisa menjadi cerminan langsung dari kecerdasan finansial seseorang. Pakar keuangan pribadi populer, Dave Ramsey, mengungkapkan bahwa isi dompet dan masa depan keuangan seseorang bisa ditebak dengan mudah hanya dari jenis kendaraan yang mereka kendarai sehari-hari.

Bagi sebagian besar masyarakat, mobil memang menjadi kebutuhan transportasi yang penting untuk menunjang aktivitas.

Namun, keputusan dalam memilih kendaraan sering kali lebih didominasi oleh gengsi daripada fungsi, sehingga memicu masalah finansial yang serius.

Banyak orang yang terjebak dalam gaya hidup mewah demi terlihat kaya, padahal kondisi tabungan mereka justru memprihatinkan.

Keputusan keliru dalam membeli aset yang nilainya terus turun ini sering kali menjadi penyebab utama mengapa seseorang sulit keluar dari jeratan kelas menengah.

Menjaga keseimbangan antara pendapatan dan gaya hidup adalah kunci utama untuk mencapai kebebasan finansial. Dilansir dari YourTango, kesalahan dalam mengatur prioritas pengeluaran, terutama untuk barang-barang konsumtif seperti kendaraan mewah, bisa menjadi bumerang yang menghancurkan masa depan keuangan keluarga.

Jebakan Cicilan Mobil Mewah yang Bikin Susah Kaya

Banyak keluarga kelas menengah yang terjebak dalam lingkaran setan utang demi bisa memamerkan kendaraan keren di depan rumah.

Fenomena ini sangat sering dijumpai, di mana seseorang rela mengorbankan investasi masa depan hanya untuk membayar cicilan bulanan kendaraan yang sangat menguras kantong.

Gaya hidup seperti ini dinilai menjadi indikator paling kuat bahwa seseorang tidak akan pernah bisa naik kelas secara finansial.

Mereka menghabiskan sebagian besar penghasilannya hanya untuk membiayai gengsi yang sebenarnya di luar batas kemampuan ekonomi mereka yang sesungguhnya.

