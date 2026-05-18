Rupiah Anjlok Sentuh Rp 17.671 per Dolar AS, Celios Sarankan Tunda Belanja Barang-barang Tersier

Ilustrasi seorang perempuan yang belanja secara impulsif dengan alasan self reward. Celios menyarankan kurangi pengeluaran tersier di tengah pelemahan Rupiah. (Freepik)
JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terus melemah dengan bergerak 33 poin atau 0,19 persen menjadi Rp 17.630 per dolar AS pada Senin (18/5) pagi dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp 17.597 per dolar AS. Kurs Rupiah bahkan semakin anjlok pada Senin siang hingga di level Rp 17.671 per dolar AS.
Hal ini masih menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat karena dampaknya yang begitu banyak. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menjelaskan pelemahan rupiah ini akan terus berlangsung akibat dari ketidakpercayaan pada kebijakan dalam negeri, terutama kebijakan fiskal dan anggaran. Masyarakat sendiri akan terdampak, seperti krisis pada biaya hidup.
"Karena semua barang yang kita pakai ini juga terpengaruh dari pelemahan nilai tukar. Mulai dari kosmetik, kendaraan bermotor, elektronik, sampai bahan pangan. Itu semua akan terpengaruh oleh rentetan pelemahan nilai tukar rupiah,” kata Bhima saat dihubungi JawaPos.com, Senin (18/5).
Terlebih, menurutnya, pelemahan rupiah sangat fluktuatif. Hari ini sendiri telah berada di level Rp 17.630 per dolar AS, pada Senin pagi, yang menandakan sudah 7 persen lebih melemahnya dalam kurun waktu 1 tahun terakhir.
Bhima juga menyoroti pelemahan rupiah ini akan membuat efek domino yakni PHK pada berbagai sektor. Pasalnya, biaya impor bahan baku dan logistik akan meningkat.
"Maka industri akan mengurangi kapasitas produksinya dan menyebabkan mereka untuk melakukan PHK. Itu yang dikhawatirkan," jelasnya.
Dia pun berpesan kepada masyarakat untuk bersiap-siap menghadapi skenario terburuk. Yang pertama dengan mempersiapkan dana darurat 30-40 persen dari total penghasilan.
"Ini misalkan penghasilannya Rp 5 juta, berarti Rp 2,5 juta itu harus ada di rekening yang terpisah. Sehingga begitu kehilangan pekerjaan, begitu gajinya kemudian tidak dibayarkan karena ada masalah perusahaan, mereka masih bisa bertahan hidup. Jadi dimohon untuk mempersiapkan dana darurat," ungkap dia.
Yang kedua, masyarakat dimintanya untuk tak tergoda melakukan pembelian barang-barang kebutuhan tersier yang tak sesuai dengan urgensi dan kebutuhan, melainkan hanya untuk gaya hidup.
"Sekarang ini muncul fenomena lipstick effect, karena tekanan ekonomi, akhirnya belanja konser, belanja lipstick, skincare, dan belanja barang-barang untuk hiburan itu naik. Tapi ini kan sebenarnya pengeluaran yang harusnya bisa ditunda dulu. Apalagi kalau membayar pengeluaran-pengeluaran tadi, belanja pengeluaran tersier tadi dengan utang, dengan pinjol. Ini jangan ya," tegas Bhima.
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Hasil Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Bikin Kejutan! Tembus 13 Besar di FP2
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
12 Hotel Terbaik di Semarang dengan Fasilitas Lengkap, Nuansa Cozy dan Menenangkan untuk Quality Time Bersama Orang Tercinta
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong