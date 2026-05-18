Rupiah Anjlok Sentuh Rp 17.671 per Dolar AS, Celios Sarankan Tunda Belanja Barang-barang Tersier

JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terus melemah dengan bergerak 33 poin atau 0,19 persen menjadi Rp 17.630 per dolar AS pada Senin (18/5) pagi dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp 17.597 per dolar AS. Kurs Rupiah bahkan semakin anjlok pada Senin siang hingga di level Rp 17.671 per dolar AS.

Hal ini masih menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat karena dampaknya yang begitu banyak. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menjelaskan pelemahan rupiah ini akan terus berlangsung akibat dari ketidakpercayaan pada kebijakan dalam negeri, terutama kebijakan fiskal dan anggaran. Masyarakat sendiri akan terdampak, seperti krisis pada biaya hidup.

"Karena semua barang yang kita pakai ini juga terpengaruh dari pelemahan nilai tukar. Mulai dari kosmetik, kendaraan bermotor, elektronik, sampai bahan pangan. Itu semua akan terpengaruh oleh rentetan pelemahan nilai tukar rupiah,” kata Bhima saat dihubungi JawaPos.com, Senin (18/5).

Terlebih, menurutnya, pelemahan rupiah sangat fluktuatif. Hari ini sendiri telah berada di level Rp 17.630 per dolar AS, pada Senin pagi, yang menandakan sudah 7 persen lebih melemahnya dalam kurun waktu 1 tahun terakhir.

Bhima juga menyoroti pelemahan rupiah ini akan membuat efek domino yakni PHK pada berbagai sektor. Pasalnya, biaya impor bahan baku dan logistik akan meningkat.

"Maka industri akan mengurangi kapasitas produksinya dan menyebabkan mereka untuk melakukan PHK. Itu yang dikhawatirkan," jelasnya.

Dia pun berpesan kepada masyarakat untuk bersiap-siap menghadapi skenario terburuk. Yang pertama dengan mempersiapkan dana darurat 30-40 persen dari total penghasilan.

"Ini misalkan penghasilannya Rp 5 juta, berarti Rp 2,5 juta itu harus ada di rekening yang terpisah. Sehingga begitu kehilangan pekerjaan, begitu gajinya kemudian tidak dibayarkan karena ada masalah perusahaan, mereka masih bisa bertahan hidup. Jadi dimohon untuk mempersiapkan dana darurat," ungkap dia.

Yang kedua, masyarakat dimintanya untuk tak tergoda melakukan pembelian barang-barang kebutuhan tersier yang tak sesuai dengan urgensi dan kebutuhan, melainkan hanya untuk gaya hidup.