Meroket! Laba Bersih Bank Danamon Kuartal I Tumbuh 35 Persen tembus Rp 1,1 Triliun

JawaPos.com - PT Bank Danamon Indonesia Tbk mencatat perolehan laba bersih periode berjalan konsolidasian pada kuartal I 2026 sebesar Rp 1,1 triliun, tumbuh 35 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan perbaikan sebesar 13 persen (yoy) pada biaya kredit (cost of credit), bank membukukan laba operasional konsolidasian sebesar Rp 1,6 triliun.

Direktur Utama Danamon Nobuya Kawasaki, menyampaikan bahwa pihaknya mengawali tahun 2026 dengan kinerja keuangan yang kuat, dengan mencatatkan pertumbuhan pada penyaluran kredit, penghimpunan dana, serta profitabilitas, serta tetap menjaga kualitas aset dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Lebih lanjut, per akhir Maret 2026, bank membukukan total kredit dan trade finance konsolidasian sebesar Rp216,2 triliun, tumbuh 9 persen (yoy).

Pertumbuhan ini ditopang oleh pertumbuhan kredit 11 persen pada lini bisnis enterprise banking and financial institution, 9 persen pada lini bisnis SME banking, 7 persen pada lini bisnis consumer banking, dan 5 persen pada lini bisnis Adira Finance.

Pada sisi penghimpunan dana, total rekening giro, rekening tabungan (current account and savings account atau CASA) dan deposito konsolidasian mencapai Rp176,1 triliun, tumbuh 16 persen (yoy).

Dalam sisi profitabilitas, sepanjang tiga bulan pertama 2026, pendapatan operasional sebelum pencadangan (pre-provision operating profit atau PPOP) konsolidasian sebesar Rp2,6 triliun, tumbuh 12 persen (yoy).

Dalam sisi rentabilitas, margin bunga bersih (net interest margin atau NIM) sebesar 7,6 persen. Dalam keterangannya Kamis (31/4), perseroan menyampaikan, pertumbuhan pada sisi intermediasi keuangan dan profitabilitas tersebut dicapai dengan kualitas aset yang tetap terjaga.