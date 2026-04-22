R. Nurul Fitriana Putri
Rabu, 22 April 2026 | 18.01 WIB

Harga Emas Antam Rabu, 22 April 2026: Turun Rp 50.000 Jadi Rp 2.830.000 Per Gram

Ilustrasi emas antam. (Dokumentasi Jawa Pos)

JawaPos.com - Harga emas Antam tercatat turun sebesar Rp 50.000 menjadi Rp 2.830.000 per gram pada perdagangan Rabu (22/4). Harga tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan sebelumnya yang berada di level Rp 2.880.000 per gram, pada Selasa (21/4).

Mengutip laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam paling murah ukuran 0,5 gram kini dibanderol Rp 1.465.000. Harga emas ukuran 5 gram tercatat Rp 13.965.000.

Begitu juga harga emas Antam untuk harga untuk emas ukuran 10 gram tercatat sebesar Rp 27.850.000. Lalu, emas ukuran 25 gram dijual dengan harga Rp 68.460.000.

Selanjutnya, emas Antam berukuran 50 gram ditawarkan seharga Rp 138.775.000. Kemudian, emas Antam dengan berat 100 gram dibanderol Rp 277.360.000. Sedangkan emas terbesar berukuran 1.000 gram dibanderol Rp2.770.600.000.

Harga yang turun juga berlaku untuk penjualan kembali atau buyback sebesar Rp 50.000 menjadi Rp 2.640.000 per gram. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan buyback sebelumnya yang dikenakan Rp Rp 2.690.000 per gram.

Jika masyarakat ingin menjual emas koleksinya akan dikenakan harga senilai Rp 2.640.000 per gram. Bagi pemilik emas batangan yang telah dibeli sejak November tahun 2022 atau sekitar tiga tahun ke belakang, maka harga jual yang diperoleh sangat menguntungkan alias cuan.

Pasalnya, harga emas pada 26 November 2022 berada di level Rp 936.000 per gram. Jika saja memiliki 5 gram dengan harga beli mencapai Rp 4.680.000, apabila dijual saat ini maka akan laku sebesar Rp 13.200.000 (belum termasuk pajak).

Dengan begitu, keuntungan yang diperoleh secara total dari penjualan 5 gram emas Antam tahun 2022 tersebut sebesar Rp 8.520.000.

Berikut rincian harga emas Antam hari ini, Rabu (22/4) dari 0,5 gram hingga 1.000 gram di BELM - Setiabudi One, Jakarta Selatan:

