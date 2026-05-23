Kisah Pak Parno, Petani Tembakau yang Berhasil Menggerakkan Ekonomi Desa di Rembang

JawaPos.com - Di tengah tantangan musim kemarau panjang yang kerap melanda wilayah pesisir Rembang, Jawa Tengah, seorang petani bernama Parno berhasil membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk berkembang. Melalui budidaya tembakau, ia tidak hanya meningkatkan kesejahteraan keluarganya, tetapi juga ikut menggerakkan roda ekonomi warga sekitar.

Parno mengaku mulai menanam tembakau karena melihat potensi lahannya yang tetap produktif meski berada di daerah dengan curah hujan minim. Tanaman tembakau dinilai cocok dengan kondisi wilayah Rembang yang cenderung kering saat musim kemarau.

“Sebagai petani di Rembang yang punya kemarau panjang, saya mencoba memanfaatkan lahan agar tetap produktif dengan menanam tembakau,” ujar Parno.

Keputusan tersebut perlahan membawa perubahan besar. Hasil pertanian yang meningkat membuat kondisi ekonomi keluarganya menjadi lebih baik. Tak hanya itu, aktivitas pertanian tembakau juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar.

Menurut Parno, keberadaan lahan tembakau memberikan kesempatan kerja bagi tetangga hingga buruh tani harian. Dampaknya, pendapatan masyarakat desa ikut meningkat.

“Tidak hanya petani saja yang ekonominya meningkat, tapi warga sekitar juga bisa bekerja setiap hari,” katanya.

Kisah Parno menjadi inspirasi bagi petani lain di wilayahnya. Sejumlah warga mulai mengikuti jejaknya untuk menanam tembakau karena dinilai mampu memberikan nilai ekonomi sekaligus menyerap tenaga kerja lokal.

Aktivitas pertanian tembakau di desa tersebut kini tidak hanya dipandang sebagai mata pencaharian, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Kehadiran sektor ini membantu menjaga produktivitas desa di tengah kondisi cuaca yang menantang.

Cerita perjuangan dan dampak positif yang dirasakan warga itu juga diangkat dalam sebuah tayangan dokumenter bertajuk “Ketemu Petani Tembakau yang Bikin Satu Desa Sejahtera”.