Lee Chan Hyuk AKMU Kembali Dirumorkan Pacaran dengan Ha Ji Soo Usai Tampil Bersama

JawaPos.com - Lee Chan Hyuk AKMU jadi perbincangan setelah rumor kedekatannya dengan aktris Ha Ji Soo mencuat lagi.

Kali ini, perhatian publik tertuju pada penampilan keduanya dalam program hiburan MBC The Manager yang tayang pada 31 Oktober 2026.

Mereka terlihat menjadi pasangan dalam sesi swing dance, saling berpegangan tangan, dan mengikuti gerakan tarian bersama.

Momen tersebut langsung mengundang rasa penasaran karena keduanya pernah dikaitkan dalam rumor hubungan asmara.

Menurut laporan Allkpop, kemunculan Lee Chan Hyuk dan Ha Ji Soo terjadi dalam kegiatan Sports Day yang diselenggarakan di perusahaan independen milik sang musisi.

Acara tersebut merupakan bagian dari program kebersamaan karyawan, dengan aktivitas belajar swing dance selama jam kerja.

Para peserta bergantian pasangan ketika menari, hingga Lee Chan Hyuk dan Ha Ji Soo akhirnya terlihat berpasangan dan menikmati sesi tersebut.

Kedekatan keduanya sebenarnya bukan hal baru. Lee Chan Hyuk dan Ha Ji Soo pertama kali bekerja sama pada 2023 melalui video musik lagu 'Dance' dari proyek album visual Umbrella milik Lee Chan Hyuk.

Ha Ji Soo kemudian kembali tampil dalam video musik AKMU berjudul 'Paradise of Rumors' yang dirilis pada April 2026. Kolaborasi tersebut membuat nama keduanya kembali menjadi perhatian penggemar.