Kabar Bahagia Soyeon dan Cho Yu Min, Eks T-ARA Hamil Anak Pertama

Soyeon (x @tang_kira)

JawaPos.com - Kabar bahagia dari Soyeon. Ia mengumumkan tengah mengandung anak pertamanya bersama sang suami, pesepak bola Cho Yu Min.

Pengumuman tersebut terasa semakin istimewa karena disampaikan tepat pada perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang keempat, yakni 1 November 2026.

Menurut laporan Soompi, Soyeon membagikan kabar kehamilannya melalui Instagram. Ia mengungkapkan rasa bahagia dan syukur karena sebentar lagi akan menyambut anggota baru dalam keluarga kecilnya. Soyeon juga memperlihatkan foto baby bump serta gambar ultrasonografi calon buah hatinya.

Dalam unggahannya, Soyeon turut menceritakan perjalanan emosional yang dilalui bersama suaminya.

Setelah menikah pada 2022, keduanya menghabiskan waktu untuk mendukung perjuangan Cho Yu Min meraih kesempatan tampil di Piala Dunia keduanya.

Namun, impian tersebut harus menghadapi hambatan setelah sang pemain mengalami cedera saat turnamen 2026 di Amerika Serikat.

Di tengah masa sulit tersebut, Soyeon menyebut kehadiran calon buah hati sebagai anugerah yang tidak pernah mereka duga sebelumnya.

Ia mengaku sejak mengetahui kehamilannya, dirinya dan Cho Yu Min semakin memahami arti rasa syukur dan berusaha menikmati setiap hari bersama calon bayi mereka.

Soyeon juga memberikan petunjuk mengenai jenis kelamin calon anaknya melalui tagar yang digunakan dalam unggahan tersebut.