Kabar Bahagia Soyeon dan Cho Yu Min, Eks T-ARA Hamil Anak Pertama

JawaPos.com - Kabar bahagia dari Soyeon. Ia mengumumkan tengah mengandung anak pertamanya bersama sang suami, pesepak bola Cho Yu Min.
Pengumuman tersebut terasa semakin istimewa karena disampaikan tepat pada perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang keempat, yakni 1 November 2026.
Menurut laporan Soompi, Soyeon membagikan kabar kehamilannya melalui Instagram. Ia mengungkapkan rasa bahagia dan syukur karena sebentar lagi akan menyambut anggota baru dalam keluarga kecilnya. Soyeon juga memperlihatkan foto baby bump serta gambar ultrasonografi calon buah hatinya.
Dalam unggahannya, Soyeon turut menceritakan perjalanan emosional yang dilalui bersama suaminya.
Setelah menikah pada 2022, keduanya menghabiskan waktu untuk mendukung perjuangan Cho Yu Min meraih kesempatan tampil di Piala Dunia keduanya.
Namun, impian tersebut harus menghadapi hambatan setelah sang pemain mengalami cedera saat turnamen 2026 di Amerika Serikat.
Di tengah masa sulit tersebut, Soyeon menyebut kehadiran calon buah hati sebagai anugerah yang tidak pernah mereka duga sebelumnya.
Ia mengaku sejak mengetahui kehamilannya, dirinya dan Cho Yu Min semakin memahami arti rasa syukur dan berusaha menikmati setiap hari bersama calon bayi mereka.
Soyeon juga memberikan petunjuk mengenai jenis kelamin calon anaknya melalui tagar yang digunakan dalam unggahan tersebut.
Tagar “Son Mom” mengisyaratkan bahwa ia sedang mengandung bayi laki-laki. Pasangan ini pun bersiap menyambut babak baru kehidupan sebagai orang tua setelah empat tahun membangun rumah tangga.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022