Putri Isnari Mulai Khawatir Anaknya Terpapar Konten Dewasa

Penyanyi dangdut Putri Isnari. (Instagram: putriisnari3)
JawaPos.com - Menjadi orang tua di tengah pesatnya perkembangan teknologi membuat penyanyi dangdut Putri Isnari semakin selektif dalam memperhatikan tontonan anak. Ia khawatir kemudahan akses terhadap media sosial dan berbagai konten digital membuat anak-anak terpapar informasi yang belum sesuai dengan usia mereka.
Kekhawatiran tersebut disampaikan Putri saat menghadiri perayaan ulang tahun Mentari TV yang berlangsung di kawasan Jakarta Barat, Minggu (1/11).
Sebagai ibu dari seorang bayi berusia tujuh bulan, Putri menilai keberadaan saluran televisi yang secara khusus menghadirkan tayangan anak memiliki peran penting. Menurutnya, anak-anak membutuhkan alternatif hiburan yang tidak hanya menarik, tetapi juga sesuai dengan tahap perkembangan mereka.
Ia pun mengapresiasi Mentari TV yang konsisten menghadirkan berbagai program untuk penonton anak-anak.
"Senang banget dengan adanya Mentari TV, bisa mempersembahkan tontonan-tontonan yang baik untuk anak-anak," kata Putri Isnari.
Menurut pelantun lagu Bintangku tersebut, tayangan televisi saat ini masih banyak didominasi program yang menyasar penonton dewasa. Kondisi itu membuat kehadiran saluran khusus anak menjadi semakin relevan bagi keluarga yang ingin menjaga anak terpapar konten untuk orang-orang dewasa.
"Mentari TV lebih kayak mewakili anak-anak. Jadi aku merasa lebih aman untuk tontonan anak aku," ungkapnya.
Putri juga menyoroti kebiasaan anak-anak yang semakin dekat dengan gawai. Menurutnya, media sosial dan platform digital menghadirkan tantangan tersendiri bagi orang tua karena tidak semua konten yang tersedia cocok dikonsumsi anak di bawah umur.
"Benar-benar bagus banget untuk anak-anak biar tidak terlalu fokus ke sosial media yang sekarang ini tidak bisa kita kontrol," ujarnya.
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Jawa Pos
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