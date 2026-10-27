Go Public! Jolene Marie Tulis Pesan Romantis untuk Ciccio Manassero 

Pasangan Jolene Marie dan Ciccio Manassero. (Instagram: joleneemarie)
JawaPos.com - Jolene Marie akhirnya menunjukkan hubungan asmaranya dengan aktor Ciccio Manassero ke hadapan publik. Momen tersebut terungkap lewat unggahan Jolene yang memberikan ucapan ulang tahun romantis kepada Ciccio, aktor yang dikenal publik sejak kecil sebagai mantan penyanyi cilik.
Dalam unggahan tersebut, Jolene tak sekadar menyampaikan ucapan selamat ulang tahun. Ia juga menuliskan pesan penuh cinta yang memperlihatkan kekaguman terhadap sosok Ciccio. Mulai dari kepribadian, semangat, hingga kerja kerasnya dalam menjalani kehidupan.
“Selamat ulang tahun, sayang!” tulis Jolene mengawali pesannya di akun media sosial.
Ia berharap pertambahan usia membuat Ciccio jadi semakin bijaksana. Jolene juga mengungkapkan kehadiran sang kekasih membuat hidupnya terasa lebih manis.
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Jolene mengaku mengagumi kekuatan, kebaikan hati, dan semangat Ciccio. Baginya, cara sang aktor mencurahkan segenap hati dalam setiap hal yang dikerjakan menjadi salah satu hal yang membuatnya sangat kagum.
Tak hanya itu, Jolene turut menyoroti kerja keras dan tekad Ciccio Manassero untuk terus berkembang. Ia menyebut perjalanan sang kekasih sebagai sumber inspirasi yang mungkin lebih besar daripada yang disadari Ciccio sendiri.
“Aku sangat bangga padamu, bukan hanya atas segala pencapaianmu, tetapi juga karena kamu adalah pribadi yang luar biasa,” lanjut Jolene.
Ungkapan tersebut menjadi perhatian karena memperlihatkan sisi personal terkait hubungan asmara keduanya yang akhirnya go public. Alih-alih sekadar membagikan momen kebersamaan, Jolene menyampaikan apresiasi kepada sosok Ciccio, baik dari sisi pencapaian maupun kepribadiannya.
Ciccio Manassero juga memberikan respons terhadap perhatian yang diberikan Jolene. Ia mengucapkan terima kasih atas kejutan dan kata-kata manis dari perempuan yang kini diketahui menjadi kekasihnya tersebut.
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