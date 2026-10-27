An Yujin IVE Viral Berkat Visual Memukau saat Fansign

JawaPos.com - An Yujin IVE, kembali menarik perhatian penggemar setelah foto-fotonya saat menuju acara fansign beredar luas di media sosial.

Menurut laporan allkpop, penampilan Yujin menjadi perbincangan warganet Korea Selatan berkat visualnya yang dinilai memukau di tengah padatnya jadwal promosi comeback IVE.

Dalam foto yang beredar, Yujin terlihat mengenakan atasan abu-abu dengan model bahu terbuka yang dipadukan dengan celana pendek hitam. Gaya tersebut memberikan kesan kasual sekaligus elegan.

Postur tubuhnya yang jenjang dan pembawaannya yang anggun turut menjadi sorotan, sementara ekspresi cerianya menambah daya tarik penampilannya.

Sejumlah penggemar memberikan pujian melalui media sosial. Mereka menyoroti kaki Yujin yang jenjang, penampilannya yang elegan, serta fitur wajahnya yang dinilai menawan.

Foto-foto tersebut pun ramai dibagikan, memperlihatkan bagaimana momen sederhana di sela aktivitas promosi dapat menjadi topik hangat di kalangan penggemar K-pop.

Perhatian terhadap Yujin muncul bersamaan dengan aktivitas terbaru IVE menjelang perilisan mini album Looks Can Kill.

Grup tersebut telah memperkenalkan lagu pra-rilis dengan judul yang sama pada 19 Oktober 2026, sementara mini album lengkapnya dijadwalkan meluncur pada 26 Oktober. Comeback ini mengusung konsep “Girl Hero” dengan visual dan koreografi yang berani.

Popularitas Yujin di media sosial menunjukkan besarnya perhatian penggemar terhadap aktivitas individu maupun grup IVE.