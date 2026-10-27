An Yujin IVE Viral Berkat Visual Memukau saat Fansign

An Yujin (allkpop)
JawaPos.com - An Yujin IVE, kembali menarik perhatian penggemar setelah foto-fotonya saat menuju acara fansign beredar luas di media sosial.
Menurut laporan allkpop, penampilan Yujin menjadi perbincangan warganet Korea Selatan berkat visualnya yang dinilai memukau di tengah padatnya jadwal promosi comeback IVE.
Dalam foto yang beredar, Yujin terlihat mengenakan atasan abu-abu dengan model bahu terbuka yang dipadukan dengan celana pendek hitam. Gaya tersebut memberikan kesan kasual sekaligus elegan.
Postur tubuhnya yang jenjang dan pembawaannya yang anggun turut menjadi sorotan, sementara ekspresi cerianya menambah daya tarik penampilannya.
Sejumlah penggemar memberikan pujian melalui media sosial. Mereka menyoroti kaki Yujin yang jenjang, penampilannya yang elegan, serta fitur wajahnya yang dinilai menawan.
Foto-foto tersebut pun ramai dibagikan, memperlihatkan bagaimana momen sederhana di sela aktivitas promosi dapat menjadi topik hangat di kalangan penggemar K-pop.
Perhatian terhadap Yujin muncul bersamaan dengan aktivitas terbaru IVE menjelang perilisan mini album Looks Can Kill.
Grup tersebut telah memperkenalkan lagu pra-rilis dengan judul yang sama pada 19 Oktober 2026, sementara mini album lengkapnya dijadwalkan meluncur pada 26 Oktober. Comeback ini mengusung konsep “Girl Hero” dengan visual dan koreografi yang berani.
Popularitas Yujin di media sosial menunjukkan besarnya perhatian penggemar terhadap aktivitas individu maupun grup IVE.
Selain penampilannya di acara fansign, ia juga menjadi sorotan lewat promosi musik terbaru. Dengan perilisan mini album yang semakin dekat, aktivitas IVE diperkirakan masih akan menjadi perbincangan para penggemar dalam beberapa hari mendatang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907
KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang
Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga
Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022