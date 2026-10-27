Kontroversi Thomas Markle Memanas, Meghan Markle Tegaskan Prioritas Perlindungan Anak

JawaPos.com - Meghan Markle angkat bicara mengenai dugaan kepemilikan materi pelecehan seksual anak yang menyeret nama ayahnya, Thomas Markle Sr.

Dalam pernyataan yang disampaikan pada 23 Oktober 2026, istri Pangeran Harry tersebut mengaku sangat terguncang dengan kabar yang mencuat.

Menurut laporan The Chosun, Meghan juga mengungkap bahwa dirinya telah mengetahui adanya tuduhan serius terhadap sang ayah sejak 2018 melalui surat yang berkaitan dengan kepolisian Inggris dan tim perlindungan kerajaan.

Meghan menegaskan bahwa keputusannya menjaga jarak dari Thomas serta tidak mengizinkan ayahnya bertemu dengan kedua anaknya, Pangeran Archie dan Putri Lilibet, bertujuan melindungi mereka.

Ia mengatakan bahwa surat yang diterimanya memuat tuduhan yang mengkhawatirkan dan dirinya mendapat informasi bahwa persoalan tersebut sedang ditangani. Meghan berharap proses hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya dan keselamatan anak-anak tetap menjadi prioritas.

Kasus ini mencuat setelah Thomas Markle Jr., saudara tiri Meghan, dilaporkan menemukan materi yang diduga berkaitan dengan pelecehan seksual anak di kediaman ayahnya di Filipina.

Ia kemudian melaporkan temuannya kepada pihak berwenang. Reuters melaporkan bahwa otoritas Filipina sedang menyelidiki dugaan tersebut, sementara FBI menyatakan mengetahui laporan itu dan siap memberikan dukungan yang sesuai kepada pihak berwenang Filipina.

Kepolisian Metropolitan London juga tengah melakukan pemeriksaan internal terkait penanganan surat yang disebut dikirim pada 2018.

Munculnya pernyataan Meghan kembali memicu pembahasan mengenai keretakan hubungannya dengan sang ayah. Hubungan keduanya telah renggang menjelang pernikahan Meghan dan Harry pada 2018.