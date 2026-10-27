Baru Lima Hari Menikah, Rapper Yang Hong-won Terseret Dugaan Perselingkuhan

JawaPos.com - Yang Hong-won jadi sorotan setelah dugaan perselingkuhan mencuat hanya lima hari setelah pernikahannya dengan Won Hyun-joo.

Menurut laporan allkpop, agensi AP Alchemy mengonfirmasi bahwa Yang memang pernah pergi ke sebuah motel bersama perempuan lain beberapa minggu sebelum pernikahannya pada 18 Oktober.

Meski demikian, agensi dengan tegas membantah adanya hubungan romantis maupun kontak intim di antara keduanya.

Kontroversi ini bermula pada 23 Oktober, ketika seseorang yang disebut sebagai kenalan Yang mengunggah rekaman percakapan dan pesan di media sosial.

Orang tersebut menuduh sang rapper pergi ke motel bersama perempuan lain sekitar tiga hingga empat minggu sebelum pernikahan.

Unggahan itu kemudian memicu perbincangan luas, terutama karena Yang dan Won telah menjalin hubungan selama kurang lebih delapan tahun sebelum akhirnya menikah secara resmi.

Menanggapi tuduhan tersebut, AP Alchemy memberikan penjelasan mengenai kronologi kejadian berdasarkan keterangan Yang dan perempuan yang bersangkutan.

Agensi menyebut Yang menghadiri acara minum-minum di rumah orang yang mengunggah tuduhan setelah menyelesaikan penampilan.

Menurut versi agensi, mereka kemudian diminta meninggalkan rumah dan pergi ke motel tertentu. Yang disebut berada dalam kondisi sangat mabuk dan langsung tertidur setelah tiba, sedangkan perempuan tersebut akhirnya menghubungi kenalannya untuk meminta bantuan.