Yoo Ji Ae Lovelyz dan Kwak Si Yang Bagikan Undangan Pernikahan

JawaPos.com - Kabar bahagia dari eks Lovelyz, Yoo Ji Ae, dan Kwak Si Yang yang tengah mempersiapkan pernikahan mereka.

Pasangan ini membagikan undangan pernikahan dengan pesan romantis yang menggambarkan komitmen untuk menjalani kehidupan bersama.

Menurut laporan Zapzee, undangan tersebut pertama kali diungkap oleh Sports Seoul sehari sebelumnya, sekaligus memperlihatkan foto-foto prewedding keduanya.

Dalam undangan itu, Yoo Ji Ae dan Kwak Si Yang menyampaikan janji untuk saling mendampingi dalam berbagai keadaan, baik ketika kehidupan berjalan sesuai harapan maupun saat menghadapi kesulitan.

Mereka ingin menjadi orang yang saling mendukung dan tidak membiarkan satu sama lain menghadapi masa-masa berat sendirian.

Pesan tersebut memperlihatkan bahwa bagi keduanya, pernikahan bukan hanya tentang berbagi kebahagiaan, tetapi juga tentang kesediaan untuk tetap bersama ketika keadaan tidak mudah.

Pasangan ini juga menuliskan kisah romantis mengenai awal tumbuhnya cinta mereka. Mereka mengenang seseorang yang pernah berjanji akan mengambilkan bintang di langit, sebuah ungkapan yang membuat hati terbuka dan cinta mulai bersemi.

Kini, keduanya menggambarkan diri sebagai satu-satunya bintang bagi satu sama lain yang akan menerangi perjalanan hidup mereka.

Pesan tersebut ditutup dengan harapan untuk terus berjalan bersama dan membangun masa depan hingga selamanya.