Yoo Ji Ae Lovelyz dan Kwak Si Yang Bagikan Undangan Pernikahan

yoo ji ae dan kwak si yang (x @zapzee_net)
JawaPos.com - Kabar bahagia dari eks Lovelyz, Yoo Ji Ae, dan Kwak Si Yang yang tengah mempersiapkan pernikahan mereka.
Pasangan ini membagikan undangan pernikahan dengan pesan romantis yang menggambarkan komitmen untuk menjalani kehidupan bersama.
Menurut laporan Zapzee, undangan tersebut pertama kali diungkap oleh Sports Seoul sehari sebelumnya, sekaligus memperlihatkan foto-foto prewedding keduanya.
Dalam undangan itu, Yoo Ji Ae dan Kwak Si Yang menyampaikan janji untuk saling mendampingi dalam berbagai keadaan, baik ketika kehidupan berjalan sesuai harapan maupun saat menghadapi kesulitan.
Mereka ingin menjadi orang yang saling mendukung dan tidak membiarkan satu sama lain menghadapi masa-masa berat sendirian.
Pesan tersebut memperlihatkan bahwa bagi keduanya, pernikahan bukan hanya tentang berbagi kebahagiaan, tetapi juga tentang kesediaan untuk tetap bersama ketika keadaan tidak mudah.
Pasangan ini juga menuliskan kisah romantis mengenai awal tumbuhnya cinta mereka. Mereka mengenang seseorang yang pernah berjanji akan mengambilkan bintang di langit, sebuah ungkapan yang membuat hati terbuka dan cinta mulai bersemi.
Kini, keduanya menggambarkan diri sebagai satu-satunya bintang bagi satu sama lain yang akan menerangi perjalanan hidup mereka.
Pesan tersebut ditutup dengan harapan untuk terus berjalan bersama dan membangun masa depan hingga selamanya.
Foto-foto yang disertakan dalam undangan turut mencuri perhatian. Yoo Ji Ae tampil anggun mengenakan gaun pengantin putih, sedangkan Kwak Si Yang terlihat menawan dalam balutan tuksedo.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan
Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis
Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022