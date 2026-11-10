Kim Ji Hun Akan Beradu Akting dengan Park Ju Hyun dan Kwak Si Yang di Drama Sigor Amour

JawaPos.com - Aktris Kim Ji Hun rencananya akan membintangi drama Korea Sigor Amour, mereka juga telah merilis pemeran lengkapnya.

Dilansir dari Soompi, Selasa (10/11), Park Ju Hyun, Jo Jae Yoon, Kwak Si Yang, Kim Ye Won, Park Sang Myun, Im Won Hee, Yoon Bok In, So Hee Jung, dan Park Joon Myun akan memerankan drama ini.

Percaya dapat menyelesaikan segalanya, Kim Ji Hun berperan sebagai Ki Ho Tae, seorang pengacara penagih utang.

Yang menarik perhatian, saat ke Pasar Myeongsan, ia mengalami titik balik dalam hidupnya di lingkungan baru tersebut.

Kini Kim Ji Hun diharapkan dapat menampilkan sisi akting yang berbeda, dengan menunjukkan perpaduan antara sikap kaku dan sisi kemanusiaan yang hangat.

Menarik perhatian, Park Ju Hyun memerankan Hong Mi Jin, pengelola Toko Daging Jinmi di Pasar Myeongsan.

Namun semua menjadi romansa penuh perdebatan yang jenaka, menambah keseruan dalam drama ini.

Jadi hal berbeda, Jo Jae Yoon berperan sebagai Kim Il Bong, ketua Asosiasi Pedagang yang memegang kekuasaan besar di Pasar Myeongsan.