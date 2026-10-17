Paul McCartney Komentari Pemilihan Paul Mescal dalam Film Biopic The Beatles

JawaPos.com – Paul McCartney mengungkapkan satu kekhawatiran terkait pemilihan Paul Mescal untuk memerankannya dalam film biografi The Beatles garapan sutradara Sam Mendes.

Dilansir dari laman ENews pada Jum'at (16/10), Dalam episode podcast Good Hang bersama Amy Poehler, McCartney bercanda mengenai perbedaan tinggi badan antara dirinya dan Mescal yang terlihat dalam foto para pemeran.

McCartney bahkan mengirimkan pesan kepada Mendes untuk mengingatkan agar film tersebut tidak menggambarkan dirinya lebih pendek daripada anggota The Beatles lainnya.

Kekhawatiran itu muncul setelah McCartney melihat foto para pemeran yang menirukan sampul album Abbey Road keluaran 1969, dengan Mescal sebagai McCartney, Harris Dickinson sebagai John Lennon, Barry Keoghan sebagai Ringo Starr, dan Joseph Quinn sebagai George Harrison.

Mendes kemudian menjelaskan bahwa perbedaan yang terlihat hanya disebabkan oleh pola langkah para aktor dan mengirimkan foto lain untuk meyakinkannya.

McCartney menegaskan bahwa menurutnya para anggota The Beatles memiliki tinggi badan yang relatif sama, kecuali Starr yang sedikit lebih pendek.

McCartney juga mengingat pengalamannya menonton film Nowhere Boy tahun 2009, yang menggambarkan dirinya lebih kecil daripada Lennon dalam salah satu adegan.

Saat itu, sutradara Sam Taylor-Johnson menjelaskan bahwa film tersebut merupakan karya fiksi, bukan dokumenter, meskipun McCartney mengaku kurang menyukai penjelasan tersebut.