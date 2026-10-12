Shanice Margaretha-Nicholas Audley Menikah, Tampil Anggun dengan Gaun Putih

JawaPos.com - Kabar bahagia datang dari aktris sekaligus model Shanice Margaretha. Perempuan 29 tahun itu resmi menikah dengan Nicholas Audley dalam sebuah prosesi yang berlangsung intim dan sakral.

Kabar pernikahan tersebut dibagikan Shanice melalui sejumlah unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, ia mengungkapkan kebahagiaan karena telah memulai babak baru kehidupannya bersama pria yang kini telah menjadi suaminya.

Shanice menggambarkan pernikahannya sebagai momen sederhana yang dipenuhi cinta, doa, dan janji untuk menjalani kehidupan bersama.

"Sebuah awal yang sederhana, intim, dan sakral bagi perjalanan selamanya kami. Hanya kami, orang-orang terkasih, dan Tuhan sebagai pusat dari segalanya. Hari yang penuh dengan cinta, doa, dan janji yang akan kami pegang seumur hidup. Resmi menjadi suami dan istri!" tulis Shanice.

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Dalam potret yang dibagikan, Shanice dan Nicholas memperlihatkan cincin pernikahan setelah resmi mengikat janji suci pernikahan. Momen tersebut menjadi penanda dimulainya perjalanan baru bagi keduanya sebagai pasangan suami istri.

Dia juga memperlihatkan momen melakukan ciuman pertama bersama sang suami setelah resmi menikah.

Penampilan Shanice juga mencuri perhatian. Ia tampak anggun dan memesona dalam balutan gaun putih yang dikenakannya di hari pernikahan. Nuansa intim dalam prosesi tersebut memperkuat kesan hangat dari momen bahagia sang aktris.

Meski membagikan kabar pernikahan ke publik, Shanice menonjolkan sisi personal dari perayaan tersebut. Unggahannya memperlihatkan bahwa kebersamaan dengan orang-orang terkasih dan komitmen di hadapan Tuhan menjadi bagian penting dari hari istimewa pernikahannya.