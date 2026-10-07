Song Ji Ho dan Kim So Ri Umumkan Pernikahan

JawaPos.com - Kabar bahagia dari Song Ji Ho dan Kim So Ri. Keduanya mengumumkan akan menikah pada Oktober 2026 setelah menjalani hubungan dalam waktu lama dan saling memberikan dukungan di tengah berbagai situasi kehidupan.

Menurut laporan Soompi, agensi Song Ji Ho, Inyeon Entertainment, mengonfirmasi bahwa sang aktor akan menikah dengan rekan sesama selebritasnya pada bulan Oktober. Agensi menyebut keduanya telah menjalin hubungan cukup lama dan membangun kisah cinta berdasarkan rasa saling percaya.

Kim So Ri kemudian menyampaikan kabar ini secara langsung kepada para penggemarnya melalui sebuah surat tulisan tangan yang diunggah di Instagram.

Ia mengungkapkan bahwa dirinya akan menikah dengan seseorang yang telah dipilih untuk menemani sisa hidupnya. Kim So Ri juga merasa bersyukur akhirnya dapat membagikan kabar bahagia tersebut kepada orang-orang yang telah mendukungnya sejak awal debut.

Dalam suratnya, Kim So Ri mengenang bagaimana dirinya pernah menuliskan kualitas pasangan hidup yang selama ini ia harapkan.

Menurutnya, sosok yang kini berada di sisinya ternyata memiliki banyak kesamaan dengan gambaran tersebut, termasuk seseorang yang dapat menikmati kebersamaan, menghargai hal-hal kecil, serta membuat kehidupan terasa indah dan damai.

Song Ji Ho juga menulis surat untuk penggemar dan mengungkapkan bahwa ia telah berjanji menikahi seseorang yang ingin ditemaninya sepanjang hidup.

Sang aktor mengatakan mereka telah lama berada di sisi satu sama lain, saling mendukung ketika menghadapi masa bahagia maupun sulit, serta tumbuh bersama hingga akhirnya menemukan kenyamanan untuk menjadi diri sendiri saat bersama.