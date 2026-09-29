Sinyorita Esperanza Hentikan Program Bayi Tabung Usai Keguguran

JawaPos.com - Sinyorita Esperanza memutuskan menghentikan program bayi tabung atau in vitro fertilization (IVF) setelah mengalami keguguran calon anak keduanya. Keputusan tersebut diambil bersama sang suami setelah mempertimbangkan usia serta risiko kehamilan yang dinilai cukup tinggi.

Sinyorita mengatakan kehamilan keduanya berakhir ketika usia kandungan memasuki enam hingga hampir tujuh minggu. Meski berat, presenter sekaligus komedian tersebut kini memilih menerima keadaan dan tidak lagi memaksakan diri untuk kembali menjalani program kehamilan.

"Kita nggak mau program lagi karena faktor usia juga. Untuk kehamilan di usia sekarang sebenarnya high risk," kata Sinyorita saat ditemui di bilangan Mampang, Jakarta Selatan.

Bagi Sinyorita, keputusan tersebut bukan berarti dirinya berhenti bersyukur atau kehilangan harapan untuk punya momongan. Ia dan suami memilih menyerahkan persoalan momongan kepada Allah setelah sebelumnya menjalani berbagai ikhtiar medis.

"Sekarang sudah nggak ikhtiar buat program lagi. Sekarang pasrahin sama Allah saja," ujarnya.

Sinyorita tidak ingin menjadikan kehamilan sebagai sesuatu yang harus dipaksakan. Saat ini, ia memilih menikmati kehidupan bersama suami dan anak yang sudah dimilikinya.

"Buat Allah nggak ada yang nggak mungkin, tapi kita nggak yang ngoyo minta ke Allah buat hamil lagi. Kita sudah berusaha, sabar, sekarang dijalani saja bertiga sama suami, sama anak. Kalau misal Allah kasih amanah, itu bagaimana yang punya hidup kita saja," ungkapnya.

Dua Kali Menjalani Program Bayi Tabung Tapi Belum Berhasil Perjalanan Sinyorita untuk mendapatkan momongan kedua bukanlah proses yang singkat. Ia sebelumnya pernah menjalani program IVF pada 2021.