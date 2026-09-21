Seniman Susilo Nugroho Meninggal Dunia, Dikenal Lewat Pemeran Den Baguse Ngarsa

Seniman Susilo Nugroho yang dikenal luas lewat karakter Den Baguse Ngarsa, meninggal dunia (Pemda DIY)
JawaPos.com - Kabar duka datang dari dunia seni dan budaya Yogyakarta. Seniman Susilo Nugroho yang dikenal luas lewat karakter Den Baguse Ngarsa, meninggal dunia.
Kepergian Susilo Nugroho menjadi kehilangan bagi dunia seni pertunjukan Yogyakarta. Selama puluhan tahun, almarhum aktif berkarya dan mewarnai berbagai panggung seni, mulai dari teater, ketoprak, lawak, sinetron, hingga pertunjukan lainnya.
Karakter Den Baguse Ngarsa pun menjadi salah satu sosok yang begitu lekat dengan ingatan masyarakat Yogyakarta. Lewat karakter tersebut, Susilo Nugroho dikenal luas dan turut meninggalkan jejak kuat dalam perjalanan seni dan budaya di Yogyakarta.
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) turut menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya Susilo Nugroho.
"Selamat jalan, Susilo Nugroho. Terima kasih atas karya dan dedikasinya untuk seni dan budaya Yogyakarta," demikian disampaikan Pemda DIY dalam ucapan dukanya, dikutip Senin (21/9).
Selama perjalanan kariernya, Susilo Nugroho tidak hanya dikenal melalui karakter Den Baguse Ngarsa. Kiprahnya di berbagai bidang seni pertunjukan membuat namanya menjadi bagian dari perjalanan panjang kesenian Yogyakarta.
Kepergian almarhum meninggalkan karya dan jejak yang akan terus dikenang. Terutama bagi masyarakat Yogyakarta yang telah mengikuti kiprahnya selama puluhan tahun.
Pemda DIY pun mendoakan agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Keluarga yang ditinggalkan juga diharapkan diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi kepergian Susilo Nugroho.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022