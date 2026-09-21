Seniman Susilo Nugroho Meninggal Dunia, Dikenal Lewat Pemeran Den Baguse Ngarsa

JawaPos.com - Kabar duka datang dari dunia seni dan budaya Yogyakarta. Seniman Susilo Nugroho yang dikenal luas lewat karakter Den Baguse Ngarsa, meninggal dunia.

Kepergian Susilo Nugroho menjadi kehilangan bagi dunia seni pertunjukan Yogyakarta. Selama puluhan tahun, almarhum aktif berkarya dan mewarnai berbagai panggung seni, mulai dari teater, ketoprak, lawak, sinetron, hingga pertunjukan lainnya.

Karakter Den Baguse Ngarsa pun menjadi salah satu sosok yang begitu lekat dengan ingatan masyarakat Yogyakarta. Lewat karakter tersebut, Susilo Nugroho dikenal luas dan turut meninggalkan jejak kuat dalam perjalanan seni dan budaya di Yogyakarta.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) turut menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya Susilo Nugroho.

"Selamat jalan, Susilo Nugroho. Terima kasih atas karya dan dedikasinya untuk seni dan budaya Yogyakarta," demikian disampaikan Pemda DIY dalam ucapan dukanya, dikutip Senin (21/9).

Selama perjalanan kariernya, Susilo Nugroho tidak hanya dikenal melalui karakter Den Baguse Ngarsa. Kiprahnya di berbagai bidang seni pertunjukan membuat namanya menjadi bagian dari perjalanan panjang kesenian Yogyakarta.

Kepergian almarhum meninggalkan karya dan jejak yang akan terus dikenang. Terutama bagi masyarakat Yogyakarta yang telah mengikuti kiprahnya selama puluhan tahun.