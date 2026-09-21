Film Djamin Setia Selamanya Angkat Perjuangan Djamin Ginting Pertahankan Kemerdekaan

JawaPos.com - Sutradara Rako Prijanto kembali menghadirkan film berlatar sejarah melalui Djamin Setia Selamanya. Sebuah film biopik yang mengangkat perjalanan perjuangan Djamin Ginting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Film tersebut menjadi proyek ke-40 Rako Prijanto sepanjang kariernya sebagai sutradara. Berbeda dari sejumlah film sebelumnya, kali ini Rako membawa kisah seorang tokoh sejarah ke layar lebar dengan menyoroti bagian penting dalam perjalanan Pahlawan Nasional Djamin Ginting.

Rako mengungkapkan, persiapan produksi film Djamin Setia Selamanya dilakukan dalam waktu sekitar dua bulan. Ia menyampaikan hal tersebut dalam acara jumpa pers di bilangan Epicentrum, Jakarta Selatan, Minggu (20/9).

“Dua bulan untuk persiapan filmnya,” ujar Rako.

Persiapan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan teknis produksi, tetapi juga proses menggali cerita dan sosok Djamin Ginting. Rako menggarap naskah skenarionya bersama Titien Wattimena dan Linda.

Riset mengenai tokoh utama menjadi salah satu bagian penting dalam pengembangan cerita. Linda bahkan datang secara langsung ke Sumatra untuk mendapatkan informasi dari orang-orang yang pernah mengenal maupun masih mengingat tentang sosok Djamin Ginting.

Proses tersebut membuat tim kreatif harus menentukan bagian mana dari perjalanan hidup Djamin Ginting yang paling relevan untuk dibawa ke layar lebar.

Linda mengatakan, pada awalnya mereka berencana membuat cerita yang mencakup perjalanan Djamin Ginting sejak lahir hingga menjalankan tugas sebagai duta besar Indonesia di Kanada. Namun, cakupan tersebut terlalu luas untuk dituangkan ke dalam satu film. Akhirnya diputuskan mengambil periode penting.