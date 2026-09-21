Film Djamin Setia Selamanya Angkat Perjuangan Djamin Ginting Pertahankan Kemerdekaan

Jumpa pers film Djamin Setia Selamanya. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Sutradara Rako Prijanto kembali menghadirkan film berlatar sejarah melalui Djamin Setia Selamanya. Sebuah film biopik yang mengangkat perjalanan perjuangan Djamin Ginting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Film tersebut menjadi proyek ke-40 Rako Prijanto sepanjang kariernya sebagai sutradara. Berbeda dari sejumlah film sebelumnya, kali ini Rako membawa kisah seorang tokoh sejarah ke layar lebar dengan menyoroti bagian penting dalam perjalanan Pahlawan Nasional Djamin Ginting.
Rako mengungkapkan, persiapan produksi film Djamin Setia Selamanya dilakukan dalam waktu sekitar dua bulan. Ia menyampaikan hal tersebut dalam acara jumpa pers di bilangan Epicentrum, Jakarta Selatan, Minggu (20/9).
“Dua bulan untuk persiapan filmnya,” ujar Rako.
Baca Juga:Kembali Main Sinetron, Adinda Azani Beradu Akting dengan Jonas Rivanno di Cinta Seluas Samudra
Persiapan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan teknis produksi, tetapi juga proses menggali cerita dan sosok Djamin Ginting. Rako menggarap naskah skenarionya bersama Titien Wattimena dan Linda.
Riset mengenai tokoh utama menjadi salah satu bagian penting dalam pengembangan cerita. Linda bahkan datang secara langsung ke Sumatra untuk mendapatkan informasi dari orang-orang yang pernah mengenal maupun masih mengingat tentang sosok Djamin Ginting.
Proses tersebut membuat tim kreatif harus menentukan bagian mana dari perjalanan hidup Djamin Ginting yang paling relevan untuk dibawa ke layar lebar.
Linda mengatakan, pada awalnya mereka berencana membuat cerita yang mencakup perjalanan Djamin Ginting sejak lahir hingga menjalankan tugas sebagai duta besar Indonesia di Kanada. Namun, cakupan tersebut terlalu luas untuk dituangkan ke dalam satu film. Akhirnya diputuskan mengambil periode penting.
“Jadi dalam proses kreatif, kami harus merelakan dan mengambil yang seru dan penting saja,” ujar Linda.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022