Kwon Eun-bi Alami Kecelakaan Mobil, Pastikan Dirinya Tidak Terluka

JawaPos.com – Kwon Eun-bi membuat penggemar khawatir setelah kendaraan yang ditumpanginya mengalami kecelakaan ringan saat sedang dalam perjalanan menjalani jadwal.

Insiden tersebut terjadi pada 13 September 2026, tetapi Eun-bi kemudian memberikan kabar langsung mengenai kondisinya untuk menenangkan para penggemar.

Melalui komunitas penggemar pada 14 September, Kwon Eun-bi memastikan bahwa dirinya baik-baik saja dan tidak mengalami luka akibat insiden tersebut.

Ia menjelaskan bahwa kecelakaan yang terjadi cukup ringan dan dirinya hanya sempat merasa terkejut.

Eun-bi juga menyampaikan bahwa jadwalnya dalam beberapa waktu ke depan diharapkan tetap berjalan seperti biasa.

Agensi RBW mengambil langkah untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan sang artis. Eun-bi diketahui beristirahat sekaligus menjalani pemeriksaan kondisi setelah kecelakaan.

Akibatnya, acara fan signing Everline yang seharusnya berlangsung pada 14 September terpaksa dibatalkan.

Menurut laporan Dispatch, Eun-bi mengalami kecelakaan ketika sedang berpindah dari satu jadwal ke jadwal lainnya. Setelah insiden tersebut, ia memilih beristirahat dan memantau kondisi tubuhnya sebelum memastikan dapat kembali menjalani aktivitas.

RBW juga menyampaikan permintaan maaf karena pembatalan mendadak sekaligus berjanji akan mengutamakan pemulihan dan kestabilan kondisi Eun-bi.