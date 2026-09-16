Pesona Jing Bo Ran Makin Memikat, Ini Rekomendasi Drama Terbaik yang Menampilkan Aktingnya

JawaPos.com – Nama Jing Bo Ran tengah curi perhatian berkat penampilannya sebagai Luan Nian dalam drama romance The Early Spring.

Memerankan bos yang stylish, tajam dalam berbicara, tetapi menyimpan sisi lembut, Jing Bo Ran sukses menghadirkan karakter yang membuat penonton ikut terbawa dalam hubungan rumitnya dengan Shang Zhi Tao yang diperankan Sun Qian. Pesona tersebut sebenarnya bukan hal baru dalam perjalanan aktingnya.

Salah satu drama yang memperlihatkan sisi berbeda Jing Bo Ran adalah “Road Home”. Ia memerankan Lu Yan Chen, seorang pria pendiam yang kembali bertemu dengan cinta pertamanya, Gui Xiao.

Karakternya dikenal tegas, dapat diandalkan, dan memiliki dedikasi tinggi sebagai anggota kepolisian. Chemistry Jing Bo Ran bersama Tan Song Yun menjadi salah satu daya tarik utama drama romantis tentang cinta lama yang kembali bersemi tersebut.

Dalam “Psychologist”, Jing Bo Ran tampil sebagai Qian Kai Yi, seorang penyiar radio yang menghadapi berbagai persoalan emosional. Ia bertemu psikolog He Dun dan mengajaknya menjadi pembawa acara bersama untuk membahas berbagai kasus kesehatan mental.

Karakter ini memperlihatkan kemampuan Jing Bo Ran menghadirkan sosok yang jenaka sekaligus menyimpan luka emosional di balik kepribadiannya yang ceria.

Menurut laporan Soompi, drama yang menampilkan beragam pesona Jing Bo Ran juga mencakup “Sunsets Secrets Regrets,” “Regeneration,” dan “A League of Nobleman”.

Dalam Sunsets Secrets Regrets, ia menjadi profesor psikologi kriminal yang cerdas dan penuh perhitungan. Sementara Regeneration memberinya tantangan memainkan berbagai sisi Fei Ke, mulai dari mahasiswa hingga penipu ulung.

Adapun A League of Nobleman menampilkan Jing Bo Ran sebagai pejabat elegan yang terjebak dalam intrik politik kerajaan.