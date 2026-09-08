Raisya Bawazier-Zidan Sering Tengkar hingga Sepakat Cerai, Nafkah Iddah-Mut’ah Rp 120 Juta

Zidan dan Raisya Bawazier menikah. (Instagram: raisyabawazier)
JawaPos.com - Rumah tangga artis Raisya Bawazier dan Muhammad Zidan hampir dipastikan bakal berakhir di jalur perpisahan. Keduanya telah sepakat bercerai tidak akan mempertahankan pernikahan setelah hubungan mereka kerap diwarnai kesalahpahaman dan berujung pada pertengkaran yang cukup serius.
Kuasa hukum Muhammad Zidan, Didi Lestarion, mengungkapkan pertengkaran antara kliennya dengan Raisya Bawazier tidak hanya terjadi secara langsung. Saat berkomunikasi melalui pesan WhatsApp dan sambungan telepon, mereka juga kerap berselisih paham.
"Pertengkaran melalui WhatsApp, melalui telepon, itu sering," kata Didi saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Selasa (8/9).
Meski demikian, Didi menegaskan Raisya dan Zidan memilih untuk tidak membuka persoalan rumah tangga mereka ke publik. Kedua pihak telah mencapai kesepakatan mau menjaga masalah yang menjadi latar belakang perceraian supaya tetap berada di ranah pribadi.
Menurut Didi, perkara perceraian ini awalnya berangkat dari kesalahpahaman yang kemudian berkembang menjadi pertengkaran yang terus berulang. Namun, detail persoalan yang sebenarnya terjadi di antara Raisya dan Zidan tidak mau diungkap secara terbuka.
"Ada kesalahpahaman, ada pertengkaran. Dari pihak Raisya maupun pihak Zidan sepakat tidak akan membongkar permasalahan ke publik," ujar Didi.
Karena sepakat menyembunyikannya, alasan perceraian yang tercantum dalam dokumen perceraian yang dimasukkan ke pengadilan disusun berdasarkan alasan-alasan umum yang dibenarkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa menguraikan secara vulgar persoalan pribadi mereka.
"Alasan-alasan perceraian sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, tapi tidak secara vulgar menyampaikan permasalahan apa yang sebenarnya terjadi," paparnya.
Upaya untuk mempertahankan rumah tangga melalui proses mediasi di pengadilan tidak membuahkan hasil. Mediasi dinyatakan gagal sehingga perkara perceraian Raisya Bawazier dan Muhammad Zidan berlanjut ke tahap pemeriksaan pokok perkara.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!
Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju