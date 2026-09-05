Golden Disc Awards ke-41 Umumkan Tanggal dan Lokasi Acara, Simak Lebih Lanjut!

Golden Disc Awards ke-41 (Soompi)
JawaPos.com - Menarik perhatian, acara ternama asal Korea Selatan Golden Disc Awards ke-41 telah mengumumkan informasi lebih lanjut.
Mengenai upacara tahunan ini, penggemar selalu menantikan kemeriahan dan kejutan yang dihadirkan
Dilansir dari Soompi, Satu (5/9), mereka mengungkapkan bahwa acara tersebut akan diselenggarakan di panggung luar ruangan khusus di Vietnam Exposition Center.
Dalam sebuah poster dibagikan, terlihat tulisan Golden Disc Award dan Hanoi, yang menarik perhatian Sebagian orang.
Nantinya acara meriah ini digelar tepatnya pada tanggal 9 dan 10 Januari, yang pasti ditunggu penggemar setianya.
Acara mendatang ini akan menjadi kali pertama ajang penghargaan tersebut digelar di Vietnam sekaligus menjadi edisi kedelapan yang diselenggarakan di luar negeri.
Golden Disc Awards adalah ajang yang memilih dan merayakan musik populer Korea yang mendapat sambutan hangat dari para penggemar musik sepanjang tahun.
Setiap tahunnya, acara ini menarik perhatian berkat deretan bintang ternama, penampilan eksklusif khas Golden Disc Awards.
Kemudian acara ini juga menghadirkan serta pengumuman para pemenang penghargaan yang ditunggu-tunggu
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Jawa Pos
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