Idgitaf Bawa Album Berusaha di Bawah Hujan ke Panggung Teatrikal

JawaPos.com - Idgitaf menyiapkan konsep berbeda untuk membawa album studio keduanya, Berusaha di Bawah Hujan, ke atas panggung. Bukan sekadar konser musik, musisi muda tersebut akan menghadirkan pementasan semi-teatrikal yang memadukan musik, akting, tarian, hingga elemen interaktif bersama penonton.

Pementasan bertajuk “Pementasan Berusaha di Bawah Hujan” itu dijadwalkan berlangsung di Kuningan City Ballroom, Jakarta, pada 18 September 2026 mendatang. Dalam pertunjukan tersebut, Idgitaf akan memainkan karakter Air, sementara karakter Api diperankan sebagai lawan mainnya.

Konsep tersebut menjadi pengalaman baru bagi Idgitaf karena karya-karya dari album Berusaha di Bawah Hujan akan diterjemahkan ke dalam sebuah cerita dan pertunjukan visual. Persiapan pun dilakukan secara serius, mulai dari menyusun setlist, berlatih akting, hingga mempelajari koreografi.

“Sekarang aku sedang menyiapkan semuanya. Mulai dari setlist, persiapan akting, sampai belajar beberapa tarian yang akan ditampilkan dalam pementasan kali ini,” kata Idgitaf dalam jumpa pers di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (3/9).

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Menurutnya, pementasan tersebut menjadi salah satu penampilan spesial yang belum pernah ia bawakan dalam festival maupun pertunjukan musik sebelumnya. Karena itu, Idgitaf yang memiliki nama asli Brigitta Sriulina Beru Meliala ingin memberikan pengalaman berbeda kepada para penggemarnya.

Salah satu daya tarik utama pementasan ini adalah kehadiran Hindia dan Dere. Keduanya memiliki keterkaitan langsung dengan album Berusaha di Bawah Hujan karena masing-masing berkolaborasi dalam lagu “Masih Ada Cahaya” bersama Hindia dan “Setengah Langit” bersama Dere.

Tak hanya Hindia dan Dere, sejumlah musisi lain juga akan ikut meramaikan panggung. Idgitaf menggandeng Jebung, Rifqi FTR, Dandy, New Pusat Dunia (NPD), serta Lomba Sihir sebagai kolaborator.

Secara keseluruhan, penonton nantinya akan disuguhkan lebih dari 20 lagu. Selain materi dari album Berusaha di Bawah Hujan, Idgitaf juga akan membawakan sejumlah lagu dari rilisan sebelumnya, sehingga pertunjukan tersebut sekaligus menjadi perjalanan musikal dari karya-karya yang telah ia hadirkan.