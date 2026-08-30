Berikut Pesan Lingkungan dari Pameran Art for Peace and a Better Future: Collaboration

JawaPos.com - Bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan bukan lagi sekadar ancaman bagi generasi hari ini, tapi juga bagi generasi di masa depan.

Kegelisahan terhadap perubahan iklim, kerusakan ekosistem, hingga pencemaran lingkungan kini juga disuarakan melalui karya seni dalam pameran seni mengusung tajuk Art for Peace and a Better Future: Collaboration.

Pameran yang diinisiasi SBY Art Community (SAC) tersebut berlangsung di Galeri Emiria Soenassa dan Oesman Effendi, Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Rangkaian pameran ini digelar hingga 30 Agustus 2026 dengan mengangkat isu perdamaian dan lingkungan sebagai tema utama.

Melalui berbagai karya yang dipamerkan, para seniman mencoba menghadirkan refleksi tentang kondisi dunia yang tengah menghadapi beragam persoalan.

Seni tidak hanya ditempatkan sebagai medium ekspresi visual, tetapi juga menjadi ruang untuk menyampaikan kegelisahan dan mengajak publik melihat persoalan lingkungan dari sudut pandang yang berbeda.

Salah satu karya yang menarik perhatian adalah Greener World, No More Choice karya seniman Akbar Linggaprana. Lukisan acrylic on canvas berukuran 200 x 300 sentimeter tersebut menghadirkan lanskap surealis yang memadukan elemen hutan dan lautan.

Dalam karya tersebut, Akbar menggambarkan kegelisahannya terhadap kerusakan ekosistem yang semakin terasa.

Kehadiran figur ikan besar yang keluar dari habitatnya menjadi simbol terganggunya keseimbangan alam, sekaligus menggambarkan ruang hidup makhluk laut yang kian menghadapi ancaman pencemaran.