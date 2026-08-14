Doktif Bongkar Perselingkuhan Richard Lee, Reni Effendi: Si Paling Juru Kunci

Dokter Richard Lee bersama sang istri, Reni Effendi. (instagram: dr.richard_lee)
JawaPos.com - Dokter Detektif atau Doktif mengungkap dugaan perselingkuhan yang menyeret nama Richard Lee. Doktif membongkar hubungan terlarang dokter kecantikan itu, lengkap dengan bukti transfer.
Tidak sendirian, Doktif membongkarnya bersama mantan karyawan Richard Lee yang bernama Afrizal.
Dalam pernyataannya, Doktif meminta Richard Lee jangan sampai pingsan setelah mengetahui apa yang dibongkarnya. Menurut Doktif, pengungkapannya tersebut menjadi hari terburuk dalam kehidupan Richard Lee.
Pernyataan Doktif itu kemudian mendapat respons dari Reni Effendi selaku istri sah Richard Lee. Reni menilai, sikap Doktif terhadap suaminya menunjukkan adanya kebencian yang sangat dalam.
Reni menyampaikan sindiran tersebut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @renieffendi24. Ia menyinggung sosok yang disebutnya sebagai "si paling juru kunci".
"Si paling juru kunci, sepertinya kebencian orang ini sampai ke darah, daging, dan merasuk ke tulang," tulis Reni Effendi.
Reni kemudian melontarkan pertanyaan bernada sindiran tentang istilah "juru kunci" yang sebelumnya sempat disampaikan Doktif. Istilah tersebut biasanya digunakan untuk menggambarkan seseorang yang dianggap memiliki peran atau informasi sangat penting dalam suatu perkara.
"Apakah ini justru ciri-ciri penghuni neraka bukan juru kunci? Menurut kalian ini ciri-ciri juru kunci atau penghuni?" lanjutnya.
Sebelumnya, Doktif memang beberapa kali melontarkan pernyataan yang menyudutkan Richard Lee di tengah persoalan yang melibatkan keduanya. Kali ini, ia membawa Afrizal melakukan pengungkapan yang diduga mengarah ke perselingkuhan atau penghianatan terhadap pasangan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur