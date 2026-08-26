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Abdul Rahman
Kamis, 27 Agustus 2026 | 02.23 WIB

Segera Diperiksa Sebagai Tersangka, Pengacara Pastikan Ruben Onsu Kooperatif

Presenter Ruben Onsu. (Instagram: ruben_onsu) - Image

Presenter Ruben Onsu. (Instagram: ruben_onsu)

JawaPos.com - Ruben Onsu akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang perkaranya ditangani penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Ruben dijadwalkana akan menjalani pemeriksaan pada Jumat (28/8). 

Kuasa hukum Ruben Onsu, Machi Achmad, memastikan bahwa kliennya akan bersikap kooperatif. Ruben siap memenuhi panggilan penyidik dan memberikan keterangan yang dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan. 

"Mas Ruben pastinya kooperatif nantinya apabila dipanggil sebagai tersangka," ujar Machi Achmad.

Menurut Machi, pihaknya juga telah berkomunikasi dengan penyidik terkait sejumlah dokumen yang masih perlu dilengkapi. Dokumen tersebut akan disiapkan Ruben pada saat menjalani pemeriksaan.

"Dan kita juga tadi di kepolisian meminta saat nanti dipanggil pemeriksaan kembali untuk menyiapkan beberapa dokumen yang ada kekurangan," kata Machi.

Machi menegaskan, dirinya selaku tim hukum yang baru bergabung dalam penanganan perkara Ruben Onsu akan berupaya memberikan pendampingan secara maksimal. Di sisi lain, pihaknya berharap persoalan yang menjerat Ruben dapat menemukan jalan keluar terbaik melalui proses penyelesaian secara damai.

"Kami sebagai kuasa hukum mengharapkan penyelesaian secara damai, seperti itu," tutur Machi.

Pemeriksaan Ruben sebagai tersangka menjadi perkembangan terbaru dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan yang menjerat Ruben.

Bagi Ruben Onsu, pemeriksaan pada 28 Agustus mendatang akan menjadi kesempatan untuk dirinya memberikan penjelasan secara langsung kepada penyidik mengenai duduk perkara yang menjeratnya. 

Editor: Abdul Rahman
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