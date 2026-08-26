Segera Diperiksa Sebagai Tersangka, Pengacara Pastikan Ruben Onsu Kooperatif

Presenter Ruben Onsu. (Instagram: ruben_onsu)
JawaPos.com - Ruben Onsu akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang perkaranya ditangani penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Ruben dijadwalkana akan menjalani pemeriksaan pada Jumat (28/8).
Kuasa hukum Ruben Onsu, Machi Achmad, memastikan bahwa kliennya akan bersikap kooperatif. Ruben siap memenuhi panggilan penyidik dan memberikan keterangan yang dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan.
"Mas Ruben pastinya kooperatif nantinya apabila dipanggil sebagai tersangka," ujar Machi Achmad.
Menurut Machi, pihaknya juga telah berkomunikasi dengan penyidik terkait sejumlah dokumen yang masih perlu dilengkapi. Dokumen tersebut akan disiapkan Ruben pada saat menjalani pemeriksaan.
Baca Juga:Ruben Onsu Dinilai Tidak Layak Dapat Hak Asuh Anak Karena Terlilit Utang, Ini Jawaban Pengacaranya
"Dan kita juga tadi di kepolisian meminta saat nanti dipanggil pemeriksaan kembali untuk menyiapkan beberapa dokumen yang ada kekurangan," kata Machi.
Machi menegaskan, dirinya selaku tim hukum yang baru bergabung dalam penanganan perkara Ruben Onsu akan berupaya memberikan pendampingan secara maksimal. Di sisi lain, pihaknya berharap persoalan yang menjerat Ruben dapat menemukan jalan keluar terbaik melalui proses penyelesaian secara damai.
"Kami sebagai kuasa hukum mengharapkan penyelesaian secara damai, seperti itu," tutur Machi.
Pemeriksaan Ruben sebagai tersangka menjadi perkembangan terbaru dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan yang menjerat Ruben.
Bagi Ruben Onsu, pemeriksaan pada 28 Agustus mendatang akan menjadi kesempatan untuk dirinya memberikan penjelasan secara langsung kepada penyidik mengenai duduk perkara yang menjeratnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti