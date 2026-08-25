Minola Tegaskan Anak Dibawa ke LN Harus Ada Persetujuan Kedua Orang Tua, Sindir Sarwendah?

Minola Sebayang, kuasa hukum Ruben Onsu. (Instagram: minola6000)
JawaPos.com - Pengacara Ruben Onsu, Minola Sebayang, kembali menyoroti persoalan pengasuhan anak setelah perceraian. Kali ini, Minola menegaskan bahwa anak yang masih di bawah umur dan hendak bepergian ke luar negeri bersama salah satu orang tuanya perlu dilengkapi persetujuan dari orang tua lain yang tidak ikut bepergian.
Pernyataan tersebut disampaikan Minola saat memberikan edukasi mengenai aturan perjalanan anak di bawah umur ke luar negeri. Meski menyebut unggahan yang dibuatnya di media sosial sebagai edukasi, pernyataan itu muncul di tengah polemik hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah.
"Setiap anak yang masih di bawah umur, aturan hukumnya, jika dia ingin berpergian dengan salah satu orang tuanya ke luar negeri harus ada surat persetujuan dari orang tua yang satunya lagi," kata Minola.
Sarwendah diketahui sempat membawa anaknya ke luar negeri setelah bercerai dengan Ruben Onsu. Mantan anggota Cherrybelle pernah membawa anak-anak liburan ke Malaysia dan Singapura.
Menurut Minola, ketentuan soal persetujuan ini menjadi semakin penting ketika kedua orang tua telah berpisah atau bercerai. Dalam kondisi seperti itu, dokumen terkait hak asuh anak juga menjadi bagian dari persyaratan yang diperlukan ketika membawa anak di bawah umur ke luar negeri.
"Bahkan kalau kita lihat lebih dalam lagi, ketika orang tua itu sudah berpisah atau sudah bercerai, maka harus dilampirkan putusan pengadilan yang memang memberikan hak asuh anak kepada orang tua asuh yang membawa anaknya," ujar Minola.
Minola kemudian mengaitkan penjelasan tersebut dengan kondisi ketika hak asuh anak tidak secara spesifik ditetapkan melalui putusan pengadilan. Menurutnya, apabila pengasuhan anak diatur berdasarkan pada kesepakatan kedua orang tua, persetujuan dari orang tua yang tidak ikut bepergian ke luar negeri tetap diperlukan.
"Kalau dalam putusan tidak diatur tentang hak asuh anak, tapi tentang hak asuh anak itu didasarkan pada suatu kesepakatan atau perjanjian seperti yang terjadi dalam kasus yang sedang kita tangani diatur di akta 39, maka tetap diperlukan tanda tangan persetujuan dari ayahnya," kata Minola.
Ia juga menyebut sejumlah dokumen pendukung diperlukan, termasuk foto kopi KTP orang tua yang memberikan persetujuan.
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