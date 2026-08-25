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Leni Setya Wati
Selasa, 25 Agustus 2026 | 23.57 WIB

Vivian Marceline Jolie-Pitt Ingin Lepas Nama ‘Pitt’, Sidang Digelar November

angelina jolie (the chosun) - Image

angelina jolie (the chosun)

JawaPos.com – Putri Angelina Jolie dan Brad Pitt, Vivian Marceline Jolie-Pitt, kembali menjadi sorotan setelah mengajukan permohonan resmi untuk menghapus nama belakang “Pitt”.

Menurut laporan The chosun, Vivian telah memasang pemberitahuan perubahan nama di surat kabar sebagai bagian dari prosedur hukum di California. Ia ingin menggunakan nama Vivian Marceline Jolie.

Pemberitahuan tersebut dimuat di Los Angeles Daily Journal selama empat minggu berturut-turut, satu kali setiap pekan. Pengumuman berlangsung sejak 24 Juli hingga 14 Agustus dan memberikan kesempatan kepada pihak yang keberatan untuk mengajukan penolakan tertulis sebelum sidang final.

Prosedur publikasi melalui surat kabar memang menjadi salah satu tahapan yang diperlukan dalam proses perubahan nama secara hukum di California.

Vivian sebelumnya telah mengajukan permohonan perubahan nama pada bulan lalu. Ia menyebut “alasan pribadi” sebagai dasar permohonan untuk mengubah namanya dari Vivian Marceline Jolie-Pitt menjadi Vivian Marceline Jolie.

Keinginannya untuk menggunakan nama Jolie juga sebenarnya sudah terlihat sejak 2024 ketika ia terlibat dalam adaptasi musikal Broadway The Outsiders bersama Angelina Jolie. Namanya tercantum sebagai “Vivian Jolie” dalam playbill pertunjukan.

Langkah Vivian mengikuti jejak beberapa saudaranya. Shiloh sebelumnya menjadi anak pertama pasangan tersebut yang secara resmi menghapus nama belakang “Pitt” dari namanya.

Sementara itu, Maddox dan Zahara juga dilaporkan telah mengambil langkah hukum terkait perubahan nama. Brad Pitt dan Angelina Jolie sendiri memiliki enam anak, sehingga keputusan masing-masing anak mengenai penggunaan nama keluarga menjadi perhatian publik.

Editor: Novia Tri Astuti
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